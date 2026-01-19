الإثنين 19 يناير 2026
أخبار مصر

تأمين طبي شامل بلجان الإعدادية بالجيزة لضمان سلامة الطلاب أثناء الامتحانات

تنفذ مديرية الصحة بمحافظة الجيزة خطة متكاملة للإشراف والتأمين الطبي على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة والتعامل الفوري مع أي طوارئ صحية قد تحدث أثناء سير الامتحانات.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة بناءً على توجيهات الدكتور إسحق جميل إسحق، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، الذي شدد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الصحية والتعليمية، وضرورة تواجد فرق طبية مؤهلة داخل لجان الامتحانات، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الصحي للطلاب ويسهم في توفير مناخ هادئ ومستقر يساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات دون قلق.
 

خطة التأمين الطبي بامتحانات الشهادة الإعدادية 

وشملت خطة التأمين الطبي انتشار فرق طبية مدرّبة داخل المدارس، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، إلى جانب المتابعة المستمرة للحالة الصحية للطلاب طوال فترة الامتحانات، والتدخل السريع والفوري في حالات الإعياء أو الطوارئ الصحية، وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة الطلاب ودعمهم نفسيًا، بما يطمئنهم وأولياء أمورهم، ويسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في مناخ يسوده الأمان والاستقرار.

وشددت المديرية على استمرار جهودها في دعم العملية التعليمية من خلال منظومة تأمين طبي فعّالة داخل المدارس، تعكس التزام الدولة بصحة أبنائها، وحرصها على بناء جيل سليم صحيًا وقادر على استكمال مسيرة التعليم والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

