مدير صحة الجيزة: خطة شاملة لتطوير مستشفى الصدر وزيادة أسرة الرعاية المركزة

أكد إسحق جميل إسحق وكيل وزارة الصحة بالجيزة، خلال متابعته لأعمال التطوير بمستشفى الصدر بالجيزة، ضرورة الانتهاء العاجل من أعمال تجهيز وتوسيع الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل أولوية قصوى لدعم الخدمات الصحية، خاصة في ظل تزايد الطلب على أقسام الرعاية المركزة وعلاج أمراض الصدر.

وشدد الدكتور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على أهمية زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بمستشفى الصدر بالجيزة، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى وتحسين سرعة وجودة الاستجابة للحالات الحرجة.



التوسع في أسرة الرعاية المركزة بمستشفى الصدر بالجيزة

وأوضح أن التوسع في أسرة الرعاية المركزة بمستشفى الصدر بالجيزة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية الصحية، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفقًا لمعايير الجودة والسلامة.



وأضاف أن المديرية تتابع بشكل دوري نسب التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على تذليل أي معوقات قد تؤخر الانتهاء من الأعمال، وذلك حرصًا على تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة الجيزة.



ويُعد مستشفى الصدر بالجيزة من المستشفيات الحيوية المتخصصة، ويخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، مما يجعل دعم أقسام الرعاية المركزة به خطوة مهمة لتعزيز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة بكفاءة وسرعة.



