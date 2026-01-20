الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

تعليم الجيزة: لا تهاون مع الغش داخل لجان الشهادة الإعدادية

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية شملت إدارتي العمرانية والهرم التعليمية، لمتابعة امتحانات مادتي الجبر والهندسة، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان دون تزاحم أو تأخير، والالتزام الكامل بتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، إلى جانب توافر الهدوء والانضباط داخل اللجان بما يضمن تركيز الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.

كما تابع سلامة إجراءات فتح مظاريف الأسئلة في المواعيد المحددة، والتأكد من تواجد المراقبين والملاحظين والموجه المقيم داخل اللجان، وحسن تنظيمها بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب ويضمن سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.

لا تهاون مع المخالفات داخل اللجان

وشدد "عطية" خلال المتابعة على الالتزام الكامل والانضباط التام من جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي صورة من صور الإخلال بنظام اللجان، وضرورة الالتزام بالدقة في أعمال الملاحظة والمتابعة.

كما أكد على منع حيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك بكل حزم، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، مشددًا على أن راحة الطالب وأمنه النفسي يمثلان أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

نزاهة الامتحانات خط أحمر

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن نزاهة امتحانات الشهادة الإعدادية خط أحمر، مشيرًا إلى أن أي تقصير أو مخالفة للتعليمات سيتم التعامل معها بكل حسم وشفافية، حفاظًا على حقوق الطلاب، وضمانًا لخروج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بمنظومة التعليم بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الجولات التفقدية ضمن خطة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لمتابعة سير الامتحانات ميدانيًا، والتأكد من توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

