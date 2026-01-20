الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة، تحذير عاجل لمزارعي الجيزة لتجنب الخسائر

 أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، أن حالة من عدم الاستقرار الجوي التى تبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى مساء الخميس بحسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية،  تؤثر على عدد من مناطق الجمهورية، وعلى رأسها محافظة الجيزة.
 

وأوضحت المديرية أن الجيزة تشهد خلال هذه الفترة نشاطًا ملحوظًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة في المناطق المفتوحة والظهير الصحراوي، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة نهارًا مقارنة بالأيام السابقة، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على بعض مناطق المحافظة.
 

توصيات زراعية عاجلة لمزارعي الجيزة
 

وفي ضوء هذه الظروف المناخية، أصدرت مديرية الزراعة بالجيزة مجموعة من الإرشادات الزراعية العاجلة، حفاظًا على المحاصيل الزراعية وتقليل أي خسائر محتملة، حيث أوصت بما يلي:
 

التوقف التام عن الري والرش لمعظم المحاصيل خلال فترة التقلبات الجوية.
 

تجنب تنفيذ أي معاملات أرضية قد تؤدي إلى زيادة تشبع التربة بالمياه، خاصة في الأراضي القديمة والمناطق القريبة من المصارف.
 

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الصوب الزراعية والمشاتل من تأثير الرياح الشديدة.
 

إجراءات ضرورية بعد انتهاء الحالة الجوية
 

كما شددت المديرية على أهمية الاستعداد السريع عقب انتهاء موجة عدم الاستقرار، من خلال تنفيذ عدد من التدخلات الزراعية الضرورية، أبرزها:
 

تصحيح أي اختلالات في امتصاص العناصر الغذائية للنباتات.
 

تطبيق برامج الوقاية من الأمراض الفطرية المرتبطة بارتفاع الرطوبة الجوية.
 

إعادة ضبط وتوازن برامج التسميد بما يتناسب مع حالة النبات والتربة بعد التقلبات الجوية.
 

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة أن الالتزام بهذه التوصيات يأتي في إطار الحفاظ على الإنتاج الزراعي بالمحافظة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، داعية جميع المزارعين إلى متابعة النشرات الجوية والإرشادات الفنية الصادرة عن المديرية أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في التوقيت المناسب.
 

