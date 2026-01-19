الإثنين 19 يناير 2026
أخبار مصر

التعليم تطلق تنبيها هاما لطلاب أولى ثانوي، رابط ومواعيد إعادة اختبار البرمجة

طلاب أولى ثانوي
طلاب أولى ثانوي
شددت وزارة التربية والتعليم على إتاحة فرص عادلة ومتساوية لجميع الطلاب، وبناء عليه أعلنت الوزارة أنه على طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة التأكد من موقفهم من إعادة اختبار TOFAS للبرمجة، وذلك لضمان أداء الاختبار بشكل سليم ومنظم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم  أنه يمكن لكل طالب معرفة مدى أحقيته في إعادة اختبار البرمجة TOFAS من خلال الدخول على الرابط الرسمي 
 

وبعد تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ستظهر رسالة توضح حالة الطالب وفقًا لإحدى الحالات التالية:

أولًا: مؤهل لإعادة الاختبار

وفي حال ظهور رسالة تفيد بأهلية الطالب، يمكنه أداء الاختبار مرة أخرى في الموعد المحدد لمحافظته وفق الجداول المعلنة.

ثانيًا: غير مؤهل لإعادة الاختبار

وإذا كان الطالب قد أتم الاختبار في المحاولة الأولى بنجاح، ستظهر له رسالة تؤكد أنه أدى الامتحان بالفعل، ولا يُطلب منه إعادة الاختبار.

ثالثًا: اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة

وتظهر هذه الرسالة في حال وجود خطأ أثناء إدخال بيانات الدخول، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدخلة.

وفي هذا السياق، تم توجيه تنبيه هام إلى مديري الإدارات التعليمية بضرورة إخطار الطلاب والطالبات المستحقين لدخول امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي، والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 21/1/2026، وذلك وفقًا للمواعيد التي تم إبلاغها مسبقًا لكل إدارة تعليمية.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل مع موجهي الحاسب الآلي، والالتزام بإبلاغ الطلاب في المواعيد المحددة، مع التأكيد على أن ذلك يتم تحت المسؤولية الشخصية لمديري الإدارات، حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

