الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بتروجت يواجه مودرن سبورت في دور الـ 16 بكأس مصر

مودرن سبورت
مودرن سبورت
18 حجم الخط

يلتقي فريق بتروجت نظيره مودرن سبورت في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مباراة بتروجت ومودرن سبورت

ونجح فريق بتروجت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا صعبا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف في دور الـ32، بينما تخطى فريق مودرن سبورت عقبة فريق القناة متصدر دوري المحترفين في نفس الدور بهدف نظيف أيضا.

مواعيد المباريات المؤجلة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2025-2026. 

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة بتروجت ومودرن سبورت في دور الـ16 بكأس مصر يوم الثلاثاء 20 يناير الجارى في تمام الثانية والنصف عصرا على ستاد بتروسبورت.

كما تقرر إقامة مباراة زد والمصرى في دور الـ16 بكأس مصر على ستاد السويس الجديد بدلا من ستاد برج العرب، وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصرا يوم الأربعاء 21 يناير الجارى

وتقام مباراة الجونة وبيراميدز ضمن منافسات نفس الدور على ستاد خالد بشارة بالجونة يوم 20 يناير الساعة 2:30 عصرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر مودرن سبورت بتروجت مباراة بتروجت ومودرن سبورت بتروجت ومودرن سبورت بطولة كأس مصر

مواد متعلقة

الجونة يتحدى بيراميدز في كأس مصر

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

كأس مصر، بيراميدز يغادر القاهرة إلى الغردقة لمواجهة الجونة (صور)

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة غدا في كأس مصر (صور)

حامد حمدان ضمن قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

تكريم بعد الخسارة، لفتة مغربية تعيد للأذهان موقف مبارك مع منتخب مصر في 2009

رابطة الأندية تعلن موعد مباراتي المصري والجونة في دور الثمانية بكأس عاصمة مصر
ads

الأكثر قراءة

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

بيان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن آخر موعد للإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

المزايا والتخصصات المطلوبة، الحكومة تعلن عن 6499 فرصة عمل جديدة في 10 محافظات

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية