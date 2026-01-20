بتروجت يواجه مودرن سبورت في دور الـ 16 بكأس مصر

18 حجم الخط

يلتقي فريق بتروجت نظيره مودرن سبورت في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مباراة بتروجت ومودرن سبورت

ونجح فريق بتروجت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا صعبا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف في دور الـ32، بينما تخطى فريق مودرن سبورت عقبة فريق القناة متصدر دوري المحترفين في نفس الدور بهدف نظيف أيضا.

مواعيد المباريات المؤجلة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2025-2026.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة بتروجت ومودرن سبورت في دور الـ16 بكأس مصر يوم الثلاثاء 20 يناير الجارى في تمام الثانية والنصف عصرا على ستاد بتروسبورت.

كما تقرر إقامة مباراة زد والمصرى في دور الـ16 بكأس مصر على ستاد السويس الجديد بدلا من ستاد برج العرب، وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصرا يوم الأربعاء 21 يناير الجارى

وتقام مباراة الجونة وبيراميدز ضمن منافسات نفس الدور على ستاد خالد بشارة بالجونة يوم 20 يناير الساعة 2:30 عصرا.

