الجونة يفوز على مودرن سبورت بثنائية في كأس عاصمة مصر

الجونة
الجونة
فاز فريق الجونة على فريق مودرن سبورت بثنائية نظيفة على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

مباراة مودرن سبورت والجونة

أحرز ثنائية الجونة مروان محسن في الدقيقة 23 وبلال السيد في الدقيقة 80.

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الجونة بكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: طارق سيد، محمود شعبان، أحمد مزهود، أحمد رضا

خط الوسط: محمد صبري، وليد علي، أحمد يوسف، رشاد المتولي، محمد مسعد

هجوم: محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء:  كريم عماد، محمد دسوقي، فيجيري، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، آدم رجم، سليم سليمان، حمدي مارسيلو

تشكيل فريق الجونة


وكان تشكيل فريق الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.
‎خط الدفاع: أليو جاتا - مصطفى مطاوع - أحمد عبد الرسول - عبد الجواد تعلب.
‎خط الوسط: حفيظ إبراهيم - محمد محمود - رضا صلاح.
‎خط الهجوم: أدهم الرفاعي - مروان محسن - صمويل أومسا.

ترتيب المجموعة الثانية فى كأس عاصمة مصر

‎1- بتروجت: 15 نقطة 

2- الجونة: 13 نقاط 

3- البنك الأهلي: 7 نقاط 

4- وادي دجلة: 7 نقاط

 5- الإسماعيلي: 5 نقاط 

6- مودرن سبورت: 5 نقاط 

7- بيراميدز: 3 نقاط

