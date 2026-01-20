الثلاثاء 20 يناير 2026
3 شهور حبس وغرامة 500 درهم مغربي لمشجع جزائري تبول في المدرجات

أعلنت وسائل إعلام مغربية إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط حكما واجب النفاذ يقضي بحبس  مشجع جزائري اشتهر بلقب "المتبول في المدرجات" بعد أن كان محتجزا خلال الأيام الماضية للتحقيق 3 أشهر. 

كما تم تغريمه غرامة قيمتها 500 درهم مغربي إثر توجيه تهمتين إليه الإخلال العلني بالحياء والنطق بعبارات تخالف الآداب والأخلاق العامة تجاه فرد أو جماعة في سياق مباراة رياضية أو مناسبة مشابهة. 

الحكم بالسجن على مشجع جزائري

ويندرج هذا الحكم ضمن جهود السلطات لفرض الانضباط داخل الملاعب، وضمان احترام القواعد الأخلاقية والنظام العام، بما يحمي راحة المتفرجين ويحافظ على سلامة المنافسات الرياضية. 

وكانت الواقعة قد اندلعت بعد انتشار فيديو نشره المشجع بنفسه على منصات التواصل، يعترف فيه بقيامه بالتبول داخل مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة النطاق. 

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي كانت حادة، إذ طالب نشطاء مغاربة بضرورة معاقبته بشدة على هذا السلوك المخالف للقانون والحياء العام. 

كما أبدى عدد من الجزائريين رفضهم لهذا التصرف، واصفين إياه بأنه خروج عن المروءة واللياقة، وإساءة غير مبررة للأخلاق والسلوك الحضاري. 

السنغال يتوج بكأس الأمم الإفريقية

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان. 

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

كأس الأمم الأفريقية 2025 الامم الافريقية مشجع جزائري الحكم بالسجن علي مشجع جزائري المتبول في المدرجات السنغال يتوج بكأس الأمم الإفريقية

