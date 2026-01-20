موعد مباراة الجونة وبيراميدز في كأس مصر والقناة الناقلة

18 حجم الخط

مباراة الجونة وبيراميدز، يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على الجونة اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الجونة وبيراميدز والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز والجونة في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجونة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة علي قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة وتحديدا اون تايم سبورت 2

مباراة الجونة وبيراميدز

ويخشى فريق بيراميدز مفاجآت كأس مصر بمواجهة الجونة، لذلك شدد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق على ضرورة إحراز هدف مبكر لامتلاك المباراة.

واختتم فريق بيراميدز تدريباته مساء أمس بالدفاع الجوي قبل السفر إلى الجونة للدخول في معسكر مغلق لمواجهة الجونة في إطار بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي-دودو الجباس

موعد مباراتي الجونة مع بيراميدز، وزد مع المصري

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراتي الجونة مع بيراميدز، وزد مع المصري في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026، وتقام مباراة الجونة مع بيراميدز في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري على استاد خالد بشارة بالجونة، بينما يلتقي زد نظيره المصري الأربعاء 21 يناير على استاد برج العرب في نفس التوقيت.

