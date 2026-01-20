الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد إهداره ركلة جزاء نهائي الكان، أسطورة ريال مدريد يوجه رسالة إلى إبراهيم دياز

دياز
دياز
18 حجم الخط

وجه سيرجيو راموس أسطورة نادي ريال مدريد رسالة إلى المغربي إبراهيم دياز نجم المغرب والميرنجي بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال.

ونشر راموس على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة لدياز عقب استلام ميدالية مركز الوصيف في الكان  وكتب عليها: "لا يُهدر ركلات الجزاء إلا أولئك الذين يملكون الشجاعة لتسديدها يا إبراهيم".

أسطورة ريال مدريد: لا يهدر ركلات الجزاء إلا من يملك شجاعة التسديد


وأضاف: "ارفع رأسك عاليا دائمًا يا أخي كرة القدم تمنح دائمًا فرصا للانتقام وما قدمته لنا أكبر بكثير مما ضاع اليوم سنمضي نحو التحدي القادم بقوة أكبر! سأدعمك دائما".

دياز يهدر ركلة جزاء 


واحتسب الحكم الكونغولي جون جاك نيدالا ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع أمام السنغال بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدة اللعبة بنفسه.

واثار هذا القرار غضب لاعبي والجهاز الفني للسنغال بقيادة بابي ثياو الذي طالب اللاعبين بالانسحاب من المباراة اعتراضًا على القرار.

وتوقفت المباراة لعدة الدقائق بعدما خرج لاعبو أسود التيرانجا من الملعب بالفعل لكن نجن المنتخب السنغالي ساديو ماني طالب اللاعبين بالعودة مجددًا واستكمال اللقاء.

وبعد العودة إلى الملعب، دخل دياز لتنفيذ الركلة، لكنه سددها ضعيفة في وسط المرمى ليمسك بها الحارس السنغالي إدوارد ميندي بسهولة.

 

المغرب يتوج بكأس الأمم الإفريقية

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نهائى أمم أفريقيا أمم إفريقيا إبراهيم دياز دياز سيرجيو راموس

مواد متعلقة

بتروجت يواجه مودرن سبورت في دور الـ 16 بكأس مصر

الجونة يتحدى بيراميدز في كأس مصر

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

كأس مصر، بيراميدز يغادر القاهرة إلى الغردقة لمواجهة الجونة (صور)

ليس قاتلًا، لويس إنريكي مدافعا عن إبراهيم دياز بعد ركلة جزاء المغرب أمام السنغال

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة غدا في كأس مصر (صور)

حامد حمدان ضمن قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر
ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية