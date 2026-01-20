بعد إهداره ركلة جزاء نهائي الكان، أسطورة ريال مدريد يوجه رسالة إلى إبراهيم دياز

18 حجم الخط

وجه سيرجيو راموس أسطورة نادي ريال مدريد رسالة إلى المغربي إبراهيم دياز نجم المغرب والميرنجي بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال.

ونشر راموس على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة لدياز عقب استلام ميدالية مركز الوصيف في الكان وكتب عليها: "لا يُهدر ركلات الجزاء إلا أولئك الذين يملكون الشجاعة لتسديدها يا إبراهيم".

أسطورة ريال مدريد: لا يهدر ركلات الجزاء إلا من يملك شجاعة التسديد



وأضاف: "ارفع رأسك عاليا دائمًا يا أخي كرة القدم تمنح دائمًا فرصا للانتقام وما قدمته لنا أكبر بكثير مما ضاع اليوم سنمضي نحو التحدي القادم بقوة أكبر! سأدعمك دائما".

دياز يهدر ركلة جزاء



واحتسب الحكم الكونغولي جون جاك نيدالا ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع أمام السنغال بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدة اللعبة بنفسه.

واثار هذا القرار غضب لاعبي والجهاز الفني للسنغال بقيادة بابي ثياو الذي طالب اللاعبين بالانسحاب من المباراة اعتراضًا على القرار.

وتوقفت المباراة لعدة الدقائق بعدما خرج لاعبو أسود التيرانجا من الملعب بالفعل لكن نجن المنتخب السنغالي ساديو ماني طالب اللاعبين بالعودة مجددًا واستكمال اللقاء.

وبعد العودة إلى الملعب، دخل دياز لتنفيذ الركلة، لكنه سددها ضعيفة في وسط المرمى ليمسك بها الحارس السنغالي إدوارد ميندي بسهولة.

المغرب يتوج بكأس الأمم الإفريقية

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

