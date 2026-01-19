الإثنين 19 يناير 2026
رياضة

كأس مصر، بيراميدز يغادر القاهرة إلى الغردقة لمواجهة الجونة (صور)

بيراميدز
بيراميدز
مباراة الجونة وبيراميدز،غادر فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني القاهرة متجها الي الغردقة استعدادا لمباراة الجونة في إطار بطولة كأس مصر.

واختتم فريق بيراميدز تدريباته مساء اليوم بالدفاع الجوي قبل السفر إلي الجونة لمواجهة الجونة في إطار بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الجونة وبيراميدز 

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على الجونة في الثانية والنصف من عصر غدا الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي-دودو الجباس 

 

 

موعد مباراتي الجونة مع بيراميدز، وزد مع المصري

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراتي الجونة مع بيراميدز، وزد مع المصري في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026، وتقام مباراة الجونة مع بيراميدز في الثانية والنصف ظهر الثلاثاء 20 يناير الجاري على استاد خالد بشارة بالجونة، بينما يلتقي زد نظيره المصري الأربعاء 21 يناير علي استاد برج العرب في نفس التوقيت.

بيراميدز يعلن التعاقد مع حامد حمدان

 

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان قادما من صفوف نادي بتروجت ليدعم صفوف الفريق في خط الوسط.

ويبلغ حامد حمدان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره في نادي غزة، قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز ومنه إلى الإنتاج الحربي ثم الجزيرة والمجد وأخيرا بتروجت قبل الانضمام لنادي بيراميدز.

وسبق لحامد حمدان أن لعب 9 مباريات دولية بقميص المنتخب الفلسطيني وسجل هدفا واحدا.

كأس مصر بيراميدز الجونة موعد مباراة الجونة وبيراميدز مباراة الجونة وبيراميدز

الجريدة الرسمية