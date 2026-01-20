الفيوم تستعد لإطلاق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" بالتعاون مع اليونسكو

18 حجم الخط

عقد الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا مع فريق عمل اليونسكو بالمحافظة، وممثلي القطاعات المختلفة " التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، جامعة الفيوم، المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار"، لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي أطلقها معهد اليونسكو.

دور كل قطاع في المبادرة

وقال نائب محافظ الفيوم، إن لكل قطاع من القطاعات المختلفة دى هام فى إجراء تحليل دقيق للوضع الراهن، وحصر أماكن التعلم المستمر، لنشر الوعي بين الفئات المستهدفة، والاسترشاد بالمبادرات السابقة التى تم تنفيذها على أرض المحافظة مثل مبادرة "بداية"، وتجهيز أمثلة لشخصيات من النماذج الملهمة والتى حققت إنجازًا فى مسيرتها التعليمية، حتى تكون نماذج تحفيزية وقدوات ملهمة لغيرهم بالمجتمع المحلي.

تعريف بمبادرة أنا متعلم مدى الحياة

واضاف نائب محافظ الفيوم، أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تمثل إحدى الحملات العالمية التي أطلقها معهد اليونسكو كجزء من الجهود الدولية بحيث لا يقتصر التعلم على المراحل الدراسية التقليدية بل يمتد ليشمل التعلم المجتمعي والمهني والرقمي طوال حياة الإنسان، وتهدف الحملة إلى بناء وعي عالمي بالتعلم المستمر، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام، ومبادرة أنا متعلم مدى الحياة هي حملة توعوية عالمية تدعو الأفراد والمؤسسات والمجتمعات إلى تبني هوية التعلم المستمر، وتعتمد على إشراك المواطنين من مختلف الأعمار في مشاركة قصصهم وتجاربهم بالتعلم، وإبراز أهمية اكتساب المعارف والمهارات طوال الحياة.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تحويل التعلم من مفهوم نظري إلى ثقافة يومية وممارسة فعالة داخل المجتمعات، من خلال التشجيع على نشر قصص وتجارب ملهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمبادرات الثقافية، وقد أطلق معهد اليونسكو هذه المبادرة استجابة للتغيرات المتسارعة في العالم والتي تتطلب من الأفراد تطوير مهارات جديدة باستمرار، سواءً في مجالات التكنولوجيا وسوق العمل أو الحياة اليومية، وتأتي ضمن حزمة من الأنشطة التي ينفذها المعهد لتعزيز بناء سياسات وطنية للتعلم المستمر، ودعم الدول في تطوير شبكات مدن التعلم، وتستهدف المبادرة الأطفال والشباب والنساء والفتيات وكبار السن وذوي الهمم، والعاملين في مختلف القطاعات الحرفية والمهنية.

كما تستهدف المجتمعات المحلية في المدن والقرى والباحثين عن مهارات جديدة، والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، وتركز الحملة على إشراك الجميع دون تمييز على أساس العمر أو الخلفية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.