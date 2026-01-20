الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفيوم تستعد لإطلاق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" بالتعاون مع اليونسكو

نائب محافظ الفيوم،
نائب محافظ الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

عقد الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا مع فريق عمل اليونسكو بالمحافظة، وممثلي القطاعات المختلفة " التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، جامعة الفيوم، المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار"، لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي أطلقها معهد اليونسكو.

دور كل قطاع في المبادرة

وقال نائب محافظ الفيوم، إن لكل قطاع من القطاعات المختلفة دى هام فى إجراء تحليل دقيق للوضع الراهن، وحصر أماكن التعلم المستمر، لنشر الوعي بين الفئات المستهدفة، والاسترشاد بالمبادرات السابقة التى تم تنفيذها على أرض المحافظة مثل مبادرة "بداية"، وتجهيز أمثلة لشخصيات من النماذج الملهمة والتى حققت إنجازًا فى مسيرتها التعليمية، حتى تكون نماذج تحفيزية وقدوات ملهمة لغيرهم بالمجتمع المحلي.

 

تعريف بمبادرة أنا متعلم مدى الحياة

واضاف نائب محافظ الفيوم،  أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تمثل إحدى الحملات العالمية التي أطلقها معهد اليونسكو كجزء من الجهود الدولية بحيث لا يقتصر التعلم على المراحل الدراسية التقليدية بل يمتد ليشمل التعلم المجتمعي والمهني والرقمي طوال حياة الإنسان، وتهدف الحملة إلى بناء وعي عالمي بالتعلم المستمر، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام، ومبادرة أنا متعلم مدى الحياة هي حملة توعوية عالمية تدعو الأفراد والمؤسسات والمجتمعات إلى تبني هوية التعلم المستمر، وتعتمد على إشراك المواطنين من مختلف الأعمار في مشاركة قصصهم وتجاربهم بالتعلم، وإبراز أهمية اكتساب المعارف والمهارات طوال الحياة.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تحويل التعلم من مفهوم نظري إلى ثقافة يومية وممارسة فعالة داخل المجتمعات، من خلال التشجيع على نشر قصص وتجارب ملهمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمبادرات الثقافية، وقد أطلق معهد اليونسكو هذه المبادرة استجابة للتغيرات المتسارعة في العالم والتي تتطلب من الأفراد تطوير مهارات جديدة باستمرار، سواءً في مجالات التكنولوجيا وسوق العمل أو الحياة اليومية، وتأتي ضمن حزمة من الأنشطة التي ينفذها المعهد لتعزيز بناء سياسات وطنية للتعلم المستمر، ودعم الدول في تطوير شبكات مدن التعلم، وتستهدف المبادرة الأطفال والشباب والنساء والفتيات وكبار السن وذوي الهمم، والعاملين في مختلف القطاعات الحرفية والمهنية.

صحة الفيوم تضبط 4 مراكز طبية يديرها غير مؤهلين

محافظ الفيوم يكلف المتابعة بإزالة التعديات على الطرق العامة

 كما تستهدف المجتمعات المحلية في المدن والقرى والباحثين عن مهارات جديدة، والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، وتركز الحملة على إشراك الجميع دون تمييز على أساس العمر أو الخلفية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اهداف المبادرة الاجتماعية والاقتصادية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار القطاعات المختلفة المجلس القومي للمرأة نائب محافظ الفيوم منصات التواصل

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بالإسماعيلية

الإسكان في أسبوع، متابعة مكثفة لمشروعات حياة كريمة استعدادا للمرحلة الثانية (فيديوجراف)

نائب محافظ دمياط تتابع الاستعدادات لمبادرة أنا متعلم مدى الحياة بالتعاون مع اليونسكو

وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

وزيرة التنمية المحلية: إنشاء شبكة وطنية مصرية لمدن التعلم

سوزي الجنيدي تحاور مساعد وزير الخارجية للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.. السفير وائل أبو المجد: مصر تعاني من ارتفاع منسوب البحر.. والزراعة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

"صنع في مصر" يغزو سوق الهواتف، كيف تحولت مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الموبايلات؟

البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، تفاصيل أول اجتماع للجنة التشريعية بالنواب

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية