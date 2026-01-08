وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق وزارة التنمية المحلية لمبادرة “أنا متعلم مدى الحياة” بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التعلّم المستمر، ودعم حق كل فرد في التعلّم في مختلف المراحل العمرية، والعمل على تحويل مفهوم التعلّم مدى الحياة من إطار نظري إلى ثقافة يومية وممارسة فعّالة داخل المجتمع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الأنشطة التي يشجعها معهد اليونسكو للتعلّم مدى الحياة، بهدف دعم الدول في بناء سياسات وطنية للتعلّم المستمر، وتعزيز تطوير شبكات مدن التعلّم على المستويين الإقليمي والدولي.

الشبكة العالمية لمدن التعلّم التابعة لليونسكو

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تلعب دورًا محوريًا في دعم المدن المصرية المنضمة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلّم التابعة لليونسكو، لافتةً إلى انضمام عشر مدن مصرية إلى الشبكة، وهما: الجيزة، أسوان، دمياط، الفيوم، الشرقية، زفتى، الإسكندرية، القاهرة، المنصورة، وشبين الكوم.

وأشارت إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز رؤية مدن التعلّم التي تشجع التعليم في جميع مراحله، وتوفر إطارًا رمزيًا وتوعويًا يُحفّز المواطنين على التعلّم، ويُعزّز التواصل بين الأفراد والمؤسسات، فضلًا عن دعم مشاركة المدن المصرية عالميًا في جهود التعلّم المستمر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، وبالتوازي مع التوجهات الدولية، لنشر مفهوم التعلّم الذي لا يقتصر على المراحل الدراسية التقليدية، بل يمتد ليشمل التعلّم المجتمعي، والمهني، والرقمي طوال حياة الإنسان، موضحةً أن إطلاق المبادرة يعكس الاستجابة للمتغيرات المتسارعة عالميًا، والتي تتطلب تطوير مهارات المستقبل، وفي مقدمتها المهارات الرقمية، والريادية، والمهنية، واللغوية، بما يسهم في توسيع الفرص في سوق العمل والحياة اليومية.

وحول أهداف المبادرة، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها دعم السياسات الوطنية للتعلّم مدى الحياة، وتشجيع الحكومات والمؤسسات على تبني برامج تضمن إتاحة فرص التعلّم للجميع، ونشر ثقافة التعلّم المستمر، بما يشمل التعلّم غير الرسمي وخارج الأطر التعليمية التقليدية، إلى جانب تعزيز القناعة المجتمعية بأن التعلّم ليس مرحلة مؤقتة، بل مسار ممتد طوال العمر.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظات بضرورة التركيز على المناطق النائية والأكثر احتياجًا، خاصة في مجالات الحرف والأعمال اليدوية، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الإعاقة، مؤكدةً أهمية نشر مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» مجتمعيًا من خلال عقد الندوات وورش العمل لمختلف الفئات العمرية، وتنظيم أيام مفتوحة للتعلّم تُسهم في تبادل الخبرات والاستعانة بذوي الخبرة في مختلف المجالات، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية محلية تُسلّط الضوء على النماذج الناجحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.