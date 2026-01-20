التحفظ على موقع لإعادة تدوير زيوت السيارات الفاسدة في حملة بيئية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الفيوم، حملة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لمتابعة الحالة البيئية بدائرة مركز الفيوم، وقد أسفرت الحملة عن التحفظ علي موقع عشوائي لتجميع زيوت السيارات، بغرض إعادة تدويرها مرة أخرى، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لقانون البيئة، وتحرير المحاضر اللازمة.

وجار العرض علي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استمرار الحملات البيئية

وقال محافظ الفيوم، إن الحملات الرقابية مستمرة بمختلف قري ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات التي يتم رصدها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

