محافظ الفيوم يكلف المتابعة بإزالة التعديات على الطرق العامة

محافظ الفيوم، فيتو
كلف محافظ الفيوم الدكتور أحمد الانصاري، مدير إدارة المتابعة بديوان عام للمحافظة بإنهاء إجراءات صرف معاش موظف معاق على المعاش، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة، جاء ذلك أثناء لقاء خدمة المواطنين الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبري.

رفع التعديات على الطرق العامة

 كما  وجه المحافظ، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة طامية، لمعاينة الطريق المؤدي لقرية مجاوي التابعة للوحدة المحلية لقرية دار السلام، من ناحية قرية عفيفي، للعمل على سرعة تمهيده وتسويته ورفع أية تعديات أو إشغالات به تيسيرًا لحركة المواطنين، وإعداد تقرير مفصل باحتياجات القرية من خدمات المرافق لإدراجها بالمبادرة  "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري. 

وكذلك إجراء المعاينة اللازمة لحالة إشغالات بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق، والتنسيق مع مسئولي مجلس المدينة لسرعة إزالتها حال مخالفتها، والتنسيق مع مسئولي مركز ومدينة الفيوم، لمعاينة منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم على الطبيعة، ورصد احتياجات المنطقة من نظافة ووسائل مواصلات وخدمات مرافق وغيرها، مكلفًا نائب محافظ الفيوم، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لبحث مدى إمكانية تلبيتها.

 

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم: مجمع الصناعات الصغيرة بـ"هوارة المقطع" يوفر 3000 فرصة عمل

كما وجه، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، بسرعة فحص ومراجعة عدد من تظلمات الأهالي بشأن قيم التقنين والتصالح الخاصة بمنازلهم التي تم بنائها على أراضي أملاك الدولة بقرية أبو ديهوم التابعة للوحدة المحلية بأبو جندير بمركز إطسا، ومراجعة وفحص كافة الحالات المشابهة.

