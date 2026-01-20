الثلاثاء 20 يناير 2026
غرفة عمليات التعليم بالفيوم: لم نرصد أي مشكلات في تسليم بوكليت اليوم (صور)

تسليم الأسئلة
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، تابعت خطوط سير سيارات أوراق الأسئلة منذ خروجها من المركز الرئيسي للتوزيع، وحتى مراكز الأسئلة بالإدارات التعليمية، ثم إلى لجان الامتحانات، وقد وصلت جميعها قبل موعد بدء الامتحانات بوقت كاف، ولم ترصد أي مخالفات أو مشكلات تعوق بداية الامتحانات.

ويؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية بمحافظة الفيوم، البالغ عددهم 77684 طالب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026، في مادتي العلوم والهندسة، ويؤدي طلاب الإعدادية المهنية البالغ عددهم 244 طالب امتحان مادة العلوم  والتربية الفنية.

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الأسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة إبلاغ مدير الإدارة بأي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسئوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون اليوم امتحان العلوم

طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون اليوم امتحان مادة العلوم

كما يتأكد المراقب الأول من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

الجريدة الرسمية