صحة الفيوم تضبط 4 مراكز طبية يديرها غير مؤهلين

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة العلاج الحر شنت حملة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة ومراكز العلاج الطبيعي بمركز أبشواي، بهدف السيطرة علي الخدمات الصحية المقدمة للمرضي والالتزام بالمعايير الطبية في تقديم الخدمة.

 

نتائج الحملة على المنشآت الطبية 

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط مركزين يديرهما طالبة وعاطلة عن العمل في تخصص التجميل والأمراض الجلدية، كما ضبطت الحملة مركزين طبيين بديرهما أشخاص غير مؤهلين، كما ضبطت الحملة  كميات كبيرة من المستحضرات مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وأجهزة طبية لا تستخدم إلا بمعرفة طبيب بشري، كما ضبطت الحملة طالبة توقع الكشف الطبي على المرضى المترددين على منشأة طبية، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية بالفيوم المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة طبيب

يذكر أن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة سبق وقال: إن انتحال صفة طبيب أمر مجرم قانونا، مشددًا، على أن قانون مزاولة المهنة ينص على أن منتحل صفة الطبيب يعاقب بالحبس سنتين أو بالغرامة، وإذا أجرى أي نوع من التدخل الجراحي أدى إلى أي مشكلة يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات.

 

ولفت إلى أن وزارة الصحة تشن حملات وتعلن منتحلي صفة الأطباء، وتجري حملات دورية مرتبة ومفاجئة، وبالتالي، فإن المرور الدوري على أماكن تقديم الخدمة سواء كان حكوميًّا أم خاصًّا جزء من منظومة العمل في وزارة الصحة".

خالد عبد الغفار يبحث مع الصحة العالمية مستجدات التعاون في الاستجابة لأزمتي السودان وغزة

مكافحة الحشرات بالشوارع والميادين والمتنزهات العامة للحفاظ على الصحة بسوهاج

وشدد، على أن مقدم الخدمة يجب ألا يشعر بأي إساءة إذا سُئل عن ترخيص المكان أو ترخيص مزاولة المهنة، لأن للوزارة حق التأكد من ترخيص المنشأة وترخيص مقدم الخدمة، وبخاصة في الأماكن التي تشهد تدخلات جراحية.

