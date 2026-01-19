انطلاق فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بالإسماعيلية

18 حجم الخط

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة اليونسكو «أنا متعلم مدى الحياة»؛ وذلك لمتابعة آليات تفعيلها على مستوى المراكز والمدن.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا محمد على نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة، لبنى زكى مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، شيرين عبدالرحمن مدير ثقافة الإسماعيلية، وممثلي "مديرية التربية والتعليم، مكتبة مصر العامة، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار"، دكتورة فاطمة أبو الوفا مسئول متابعة المشروعات والمبادرات، محمود سليمان مسئول إعداد التقارير، ومديري إدارات مشروعك، وتكافؤ الفرص.

استعراض أهداف المبادرة

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف ومحاور المبادرة، والتي ترتكز على ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة باعتباره مسارًا مستدامًا لبناء الإنسان، وتعزيز التعلم المجتمعي خارج الأطر التعليمية التقليدية، بما يسهم في رفع الوعي وتنمية القدرات لدى مختلف الفئات العمرية.

كما تم التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية الإطلاق الفعلي للمبادرة بمحافظة الإسماعيلية، على أن يتم التوسع في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان وصول المبادرة إلى مختلف القرى والمناطق.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على استمرار دعم المحافظة الكامل للمبادرة، بما يحقق مستهدفاتها في بناء الإنسان ورفع جودة الحياة، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر كأسلوب حياة داخل المجتمع.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بنشر ثقافة التعلم المستمر وتحويلها إلى ممارسة يومية داخل المجتمع، وفي إطار مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة اليونسكو «أنا متعلم مدى الحياة».

