أشرف صبحي يفوز برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

أشرف صبحي يفوز برئاسة
أشرف صبحي يفوز برئاسة مكتب وزراء الشباب والرياضة العرب
فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم علي هامش انطلاق الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي تم عقدها اليوم  بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر البالغ لجميع الوزراء العرب على ثقتهم فى الدولة المصرية من خلال رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشيرا إلى أن هذا الفوز يعكس مكانة الدولة المصرية ودورها فى التواصل والتنسيق والتضامن مع الأشقاء العرب وخاصة ما يتعلق بدعم كافة المبادرات العربية المشتركة.

أشرف صبحي يفوز برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدورة جديدة
أشرف صبحي يفوز برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدورة جديدة

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفا للأنشطة والمبادرات العربية المشتركة بما يسهم فى تعظيم إسهامات الشباب وتلبية تطلعاتهم فى المجالات المختلفة.

كما أسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة بدول (الكويت، السعودية، الأردن، المغرب، البحرين، ليبيا، العراق، الجزائر، فلسطين) بالإضافة إلى مصر.

أشرف صبحي يفوز برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدورة جديدة
أشرف صبحي يفوز برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدورة جديدة

وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

فيما تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع بعثة منتخب مصر، للاطمئنان على أحوالها، ومتابعة ترتيبات انتقالها إلى مدينة طنجة، استعدادًا لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل أمام منتخب السنغال.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الاتصال، حرص الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمنتخب الوطني في مهمته القارية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السفارة المصرية بالمغرب لتذليل أي عقبات أمام البعثة، وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه على تواصل دائم مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالبعثة، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، وقدرتهم على مواصلة الأداء القوي والروح القتالية التي ظهروا بها طوال مشوار البطولة.

ووجّه وزير الشباب والرياضة رسالة دعم وتحفيز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تقف خلفهم بكل قوة، ومتمنيًا لهم التوفيق في مواجهة نصف النهائي، والنجاح في التأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة على لقب البطولة لإسعاد الشعب المصري.

