ليس قاتلًا، لويس إنريكي مدافعا عن إبراهيم دياز بعد ركلة جزاء المغرب أمام السنغال

علق لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على ضربة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، خلال مباراة منتخب بلاده أمس أمام السنغال، في نهائي أمم أفريقيا.

وتحصلت المغرب على ضربة جزاء في الوقت القاتل من الشوط الثاني، وتسببت في احتجاجات واسعة وانسحاب من جانب السنغال، قبل عودة الفريق من جديد بفضل ساديو ماني، ليهدرها دياز بعد تنفيذها على طريقة بانينكا، لتخطف السنغال هدف الفوز في الوقت الإضافي.

وقال لويس إنريكي، في تصريحات نشرتها شبكة "rmc" الفرنسية: "تحدثنا عن الأمر في الحافلة اليوم، الجميع يتحدث عن إبراهيم دياز، لكنني أتذكر زيدان، أسطورة كرة القدم، لقد فعلها في نهائي كأس العالم، أتذكر سيرجيو راموس وهو يفعلها".

وأضاف: "إذا سجلت هدفًا على طريقة بانينكا، يصفق لك الجميع، أما إذا أهدرت، فستسمع الكثير من التعليقات السلبية، إبراهيم دياز لاعب رائع، أعرفه شخصيًا، وقد استدعيته للمنتخب الإسباني لمباراة ودية قبل استدعائه مع المغرب رسميًا، إنه لاعب استثنائي وشخص رائع، أتفهم صعوبة تقبل ما حدث، كان الأمر غريبًا، لكنها مجرد رياضة، لا أكثر".

وأردف: "إبراهيم دياز ليس قاتلًا ولا شخصًا سيئًا، من المهم قول ذلك، إنه لاعب شاب، ويمر بوقت عصيب".

رسالة اعتذار من إبراهيم دياز لجماهير المغرب بعد إهدار ركلة جزاء بنهائي أمم أفريقيا

فيما وجه الدولي المغربي إبراهيم دياز، رسالة مؤثرة لجماهير الكرة المغربية، بعد تسببه في ضياع حلم انتظرته على مدى 50 عاما، لتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا، التي توج بها أسود الأطلس مرة واحدة عبر تاريخ البطولة وكان ذلك في عام 1976.

كان إبراهيم دياز أهدر ركلة جزاء احتسبها حكم نهائي أمم أفريقيا لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما سددها اللاعب برعونة واستعراض واضحين في يد الحارس السنغالي ميندي، قبل أن ينجح المنتخب السنغالي في خطف هدف الفوز بالمباراة في الشوط الإضافي الأول، منحه كأس البطولة في نهاية المباراة.

إبراهيم دياز يهدر ركلة جزاء المغرب أمام السنغال، فيتو

رسالة إبراهيم دياز لجماهير المغرب

وقال إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب عبر حسابه على انستجرام: يؤلمني قلبي، حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي منحتموني إياه، وكل رسالة، وكل مظاهر الدعم التي جعلتني أشعر أنني لست وحدي. قاتلت بكل ما أملك، واضعًا قلبي فوق كل شيء".

وأضاف: “بالأمس أخطأت، وأتحمل كامل المسؤولية، وأعتذر بصدق ومن أعماق قلبي، سيصعب عليّ التعافي، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول، ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، وكل من تألم معي”.

واختتم: “سأواصل المضي قدمًا إلى أن يأتي يوم استطيع فيه أن أرد لكم كل هذا الحب، وأن أكون مصدر فخر لشعبي المغربي”.

المغرب يتوج بكأس الأمم الإفريقية

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

