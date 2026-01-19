الأرصاد: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة بداية من الأربعاء

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة تشهد تباينًا ملحوظًا في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا نحو 18 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا.

وقالت منار غانم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الصقيع يتكون على المرتفعات في شمال وجنوب سيناء خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في هذه المناطق.

وأضافت منار غانم، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف خلال فترات النهار، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تسجل العظمى نحو 22 درجة مئوية، على أن تقل حدة البرودة ليلًا اعتبارًا من الأربعاء وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت منار غانم، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين، حيث تكون خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء، وتزداد لتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة على بعض المناطق، موضحة أن نشاط الرياح خلال نهاية الأسبوع، وهو ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن الشبورة المائية المتوقعة لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الرؤية.

ونصحت بعدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مع ضرورة ارتداء الكمامات خلال فترات نشاط الرياح.

