نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي تخطيط ومتابعة بوزارة الخارجية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف (أخصائي تخطيط ومتابعة) بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك ضمن مسابقة التعاقد المعلنة، عبر  موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن هذه النتيجة تتعلق بوظيفة  أخصائي تخطيط ومتابعة فقط، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان الإلكتروني لباقي الوظائف تباعًا فور الانتهاء من أعمال الامتحان الالكتروني لكل منها، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ودعا  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين إلى متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على نتائج باقي الوظائف، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

