قبل ما تشتري مكمل غذائي، الجيزة تكشف خطرًا يهدد صحة آلاف الرياضيين

في الوقت الذي تشهد فيه المكملات الغذائية رواجًا واسعًا بين الشباب والرياضيين، كشفت حملات رقابية مكثفة بمحافظة الجيزة عن خطر صحي جسيم يهدد المواطنين دون علمهم، بعد ضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة مكملات غذائية مجهولة المصدر بحي الطالبية.
 

الحملة التي نفذها حي الطالبية بالتعاون مع مديرية التموين لم تستهدف مجرد مخالفة إدارية، بل كشفت عن ممارسات غش خطيرة تمثلت في تعبئة مكملات غذائية مخصصة لكمال الأجسام باستخدام مكونات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، مع تقليد علامات تجارية عالمية بهدف خداع المستهلكين.
 

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تضع صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على استمرار التنسيق بين الأحياء ومديريات التموين لتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة تلك التي تستهدف فئة الشباب.
 

وخلال المداهمة، تم ضبط كميات كبيرة من مسحوق الحليب، ومكملات غذائية متنوعة، وعبوات فارغة معدّة للتعبئة، وملصقات تحمل علامات تجارية مزيفة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، في مشهد يعكس حجم الخطر الذي كان يمكن أن يصل إلى المستهلكين، لا سيما رواد صالات الألعاب الرياضية.
 

خطورة تناول مكملات غذائية غير خاضعة للرقابة

وحذر خبراء الصحة من أن تناول مكملات غذائية غير خاضعة للرقابة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الكبد والكلى، واضطرابات هرمونية، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة دون إشراف طبي.
 

وشددت محافظة الجيزة على أن الحملات الرقابية ستستمر، وأنه لن يتم التهاون مع أي أنشطة غير قانونية تمس الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
 

وتوجه الأجهزة التنفيذية رسالة واضحة للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء المكملات الغذائية، والتأكد من مصدرها وترخيصها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الأسعار المنخفضة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
 

