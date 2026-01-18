راكب سري يفضح المخالفين، محافظة الجيزة تشن حربًا على تقطيع خط السير

18 حجم الخط

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها الميدانية المفاجئة على سيارات الميكروباص، بعد تلقي شكاوى متكررة من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بشأن ظاهرة زيادة تعريفة المواصلات وتقطيع خطوط السير.

آلية رقابية غير تقليدية

واعتمدت الحملات على آلية رقابية غير تقليدية، حيث قام عدد من مفتشي المحافظة بالركوب كمواطنين عاديين داخل سيارات الميكروباص، لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير الرسمية والتعريفة المقررة، قبل تنفيذ كمائن مفاجئة في منتصف الطريق لضبط المخالفات على أرض الواقع.



وخلال الحملات، رصدت محافظة الجيزة حالات متعددة لسائقين يقومون بتقطيع الخط وفرض أجرة إضافية على الركاب، حيث لجأ بعضهم إلى إنكار المخالفة والإكثار من الحلفان أمام الركاب، إلا أن الموقف تغير فور الكشف عن هوية الراكب المرافق باعتباره تابعًا للمحافظة، ما أدى إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحقهم.

سحب عدد من سيارات الميكروباص المخالفة

وأسفرت الحملات عن سحب عدد من سيارات الميكروباص المخالفة، وتحرير محاضر رسمية، في رسالة حازمة تؤكد عدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف استغلال المواطنين أو الإخلال بمنظومة النقل.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول أكثر من عشرة مقاطع فيديو توثق لحظات ضبط المخالفات، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من المواطنين، معتبرين هذه الإجراءات خطوة جادة نحو إعادة الانضباط للشارع وحماية حقوق الركاب.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد السائقين المخالفين، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال القنوات الرسمية، لضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة تليق بأهالي الجيزة.

