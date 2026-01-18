الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

راكب سري يفضح المخالفين، محافظة الجيزة تشن حربًا على تقطيع خط السير

حملات السرفيس
حملات السرفيس
18 حجم الخط
ads

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها الميدانية المفاجئة على سيارات الميكروباص، بعد تلقي شكاوى متكررة من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بشأن ظاهرة زيادة تعريفة المواصلات وتقطيع خطوط السير.

آلية رقابية غير تقليدية

واعتمدت الحملات على آلية رقابية غير تقليدية، حيث قام عدد من مفتشي المحافظة بالركوب كمواطنين عاديين داخل سيارات الميكروباص، لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير الرسمية والتعريفة المقررة، قبل تنفيذ كمائن مفاجئة في منتصف الطريق لضبط المخالفات على أرض الواقع.
 

وخلال الحملات، رصدت محافظة الجيزة حالات متعددة لسائقين يقومون بتقطيع الخط وفرض أجرة إضافية على الركاب، حيث لجأ بعضهم إلى إنكار المخالفة والإكثار من الحلفان أمام الركاب، إلا أن الموقف تغير فور الكشف عن هوية الراكب المرافق باعتباره تابعًا للمحافظة، ما أدى إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحقهم.

سحب عدد من سيارات الميكروباص المخالفة

وأسفرت الحملات عن سحب عدد من سيارات الميكروباص المخالفة، وتحرير محاضر رسمية، في رسالة حازمة تؤكد عدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف استغلال المواطنين أو الإخلال بمنظومة النقل.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول أكثر من عشرة مقاطع فيديو توثق لحظات ضبط المخالفات، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من المواطنين، معتبرين هذه الإجراءات خطوة جادة نحو إعادة الانضباط للشارع وحماية حقوق الركاب.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد السائقين المخالفين، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال القنوات الرسمية، لضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة تليق بأهالي الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة إلتزام السائقين بخطوط السير السائقين المخالفين الحملات الرقابية خطوط السير زيادة تعريفة المواصلات محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع استعدادات كأس العالم للقوة البدنية بمنطقة الهرم

محافظ الجيزة يبحث مع أعضاء البرلمان الجدد خريطة عمل مشتركة لخدمة المواطنين

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يشكون صعوبة سؤال القصة في امتحان اللغة الإنجليزية (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الإنجليزية والكمبيوتر

جدل واسع في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. إلغاء 3 أسئلة من امتحان العربي بالمنوفية.. وشكاوي متكررة من صعوبة أسئلة «MCQ».. غرف عمليات بالمديريات لرصد الشكاوى

ضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها بسوق ديانا بالأزبكية

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

مفتي الجمهورية يوضح حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

أزهري: حرمان الورثة من الميراث باطل شرعا ويغلق أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية