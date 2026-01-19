من المخلفات إلى فرص خضراء، محمية نبق تطلق نموذجا جديدا للتنمية البيئية

18 حجم الخط

بدأت وزارة البيئة تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات داخل محمية نبق بجنوب سيناء، ضمن مشروع «جرين شرم»، في تجربة تستهدف تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية مستدامة، مع إشراك المجتمع المحلي كشريك رئيسي في منظومة الحماية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على جمع المخلفات والتخلص الآمن منها، بل تمتد لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي الفريد بالمحمية، والحد من الضغوط البيئية الناتجة عن الأنشطة السياحية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

دمج أبناء المجتمع البدوي في أعمال جمع وفرز وإدارة المخلفات

وتكمن الزاوية الجديدة للمشروع في بُعده الاجتماعي والاقتصادي، حيث يتم دمج أبناء المجتمع البدوي في أعمال جمع وفرز وإدارة المخلفات، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتحقيق عائد مزدوج يجمع بين حماية الطبيعة وتحسين مستوى المعيشة. ويعكس هذا التوجه رؤية الدولة في تمكين أبناء سيناء وإشراكهم بشكل مباشر في مشروعات التنمية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن إشراك الشركات البدوية في منظومة إدارة المخلفات يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة مع المجتمع المحلي، ويعزز مفهوم الاقتصاد الأخضر، ويحوّل المحميات الطبيعية من مناطق حماية فقط إلى مساحات إنتاج تنموي متوازن يحافظ على البيئة ويخلق قيمة اقتصادية.

وأضافت أن تجربة محمية نبق تمثل نموذجًا رائدًا قابلًا للتطبيق في محميات طبيعية ومناطق سياحية أخرى، خاصة تلك التي تشهد كثافات سياحية مرتفعة، بما يسهم في دعم السياحة البيئية وتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية كمناطق صديقة للبيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع «جرين شرم»، الذي يستهدف ترسيخ مفهوم المدن الخضراء، وتحقيق التكامل بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، بما يواكب التوجهات العالمية ويؤكد التزام الدولة المصرية بحماية مواردها الطبيعية ودعم مسار الاقتصاد الأخضر.

