التحفظ على 4.5 أطنان دواجن ومصنعات مجهولة المصدر بالقليوبية (صور)

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مسائية مكبرة.

ضبط 4 أطنان ونصف دواجن ومصنعات مجهولة المصدر

وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذ حملات مستمرة ومكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وجاءت الحملة تحت إشراف لجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعضوية الدكتور أيمن الشعراوي رئيس قسم بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع مباحث التموين بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن المرور والتفتيش على عدد من أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مدينة العبور وجمعية عرابي، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الدواجن البانيه والاستربس ومصنعات الدواجن، مجهولة المصدر، وتبين أنها متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 4 أطنان ونصف من الدواجن والمصنوعات غير صالحة بالقليوبية



وبلغ إجمالي المضبوطات 4 أطنان ونصف من الدواجن والمصنعات، تم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية حيال الواقعة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع وتداول السلع الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ضبط مصنعات دواجن غير صالحة بالقليوبية، فيتو

ضبط مصنعات دواجن غير صالحة بالقليوبية، فيتو

ضبط مصنعات دواجن غير صالحة بالقليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.