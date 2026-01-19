18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة القليوبية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالقليوبية

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدري الهيروين والبودر، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

ضبط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وبودر وسلاح أبيض

وبمواجهة المتهمين، أقر اثنان منهم بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازة السلاح الأبيض لاستخدامه في تأمين نشاطهما الإجرامي، فيما اعترف باقي المتهمين بشرائهم المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

