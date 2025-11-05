الأربعاء 05 نوفمبر 2025
ضبط 6 أطنان دقيق مدعّم و2.5 طن لحوم فاسدة و8 آلاف لتر سولار بالجيزة

شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق.

كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 

 

وفي مركز الصف، ضبطت الحملة سيارة محمّلة بـ8 آلاف لتر سولار قبل بيعها بطريقة غير مشروعة، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشدّد محافظ الجيزة على ضرورة استمرار الحملات التموينية المكثفة في مختلف المراكز والأحياء، لضبط أي ممارسات تضر بالسلع المدعمة أو بصحة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين.

 

