ضمن الحملة القومية، تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة جهودها لحماية الثروة الحيوانية وتحصين الماشية بجميع محافظات الجمهورية، ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكدة أنها تجاوزت حاجز الـ 2.2 مليون رأس ماشية مُحصنة حتى الآن، ضمن الحملة القومية للتحصين التي بدأتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نهاية أكتوبر الماضي، وتستمر فعالياتها لمدة شهر ونصف.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الجرعات التي تم التحصين بها ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع قد تجاوز حتى الآن، 4.4 ملايين جرعة في جميع محافظات الجمهورية.

من جهته، أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين والتوعية، استعدادًا لتحديات فصل الشتاء.

وأشار الأقنص إلى مواصلة الهيئة حملاتها المكثفة للمرور على أسواق الماشية في جميع المحافظات الرئيسية، وتنفيذ أعمال التقصي، والتواصل مع التجار والمربين، وتنفيذ أعمال التحصين، إضافة إلى تطهير الأسواق، وتنفيذ حملات التوعية بأهمية التحصين، والحملات التي تنفذها الهيئات، ثلاثة مرات في العام، لزيادة مناعة رؤوس الماشية، ووقايتها من الإصابة بالأمراض والاوبئة.

وأكد أن الحالة الوبائية في جميع الأسواق التي تم المرور عليها مستقرة تمامًا، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات الوقائية المتخذة وخطط التحصين الاستباقية، مشددا على أن اللجان البيطرية المتنقلة في القرى والنجوع لا تكتفي بالتحصين، بل تقوم أيضًا بأعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات وتطهير الأسواق.

فيما أشاد مربو الثروة الحيوانية خلال لقاءاتهم مع لجان الخدمات البيطرية في الأسواق، بالجهود المبذولة.

وناشدت الوزارة جميع المربين بضرورة التعاون الفوري مع الفرق البيطرية الميدانية لضمان تحصين حيواناتهم، فضلا عن التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عبر الخط الساخن على الرقم 19561 لطلب المساعدة والدعم.

