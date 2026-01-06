بيطري القليوبية يضبط 700 كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطري بـ محافظة القليوبية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك حملة موسعة على عدد من محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم تم خلالها ضبط 700 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وهذا في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، واستمرار الحملات المكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة يوسف محمد مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، أحمد أبوليلة، ومحمد توكل، إلى جانب أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، ومنهم الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن الشعراوي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 700 كيلوجرام من الدواجن المتغيرة في الخواص الطبيعية ومجهولة المصدر، والتي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما يشكل خطورة على صحة المواطنين.



وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر المطلوبة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار هذه الحملات وتكثيفها بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير صالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية، فيتو

