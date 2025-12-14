اعتماد مستشفى بيطري القوات المسلحة لمنح شهادات التدريب المهنى للأطباء

18 حجم الخط

نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا للإعلان عن إعتماد المستشفى البيطرى للقوات المسلحة للعلاج والتحاليل المعملية كجهة معتمدة لمنح شهادات التدريب المهنى للأطباء البيطريين، وذلك كأول مركز تدريب معتمد من المجلس الصحى المصرى داخل جمهورية مصر العربية ولمدة أربعة أعوام.

يأتي هذا فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الطب البيطرى وفقاُ لأحدث المعايير العلمية المتبعة فى ذلك المجال.

مجالات الرعاية الصحية البيطرية

وألقى اللواء طبيب بيطرى أيمن منير زكى مدير إدارة الخدمات البيطرية، كلمة أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مجالات الرعاية الصحية البيطرية والإرتقاء بمستوى التدريب التخصصى لإعداد أجيال جديدة من الأطباء البيطريين وفقًا للمعايير المهنية الحديثة، مما يسهم فى تقديم خدمات متميزة بقطاع الصحة البيطرية.

المهن الطبية البيطرية

فيما أعرب الدكتور محمد مصطفى لُطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، عن تقديره للمستوى الراقى للمستشفى البيطرى خاصة فى مجال التدريب ورفع كفاءة أعضاء المهن الطبية البيطرية ومراعاتهم لإجراءات تطبيق الممارسات الصحية الآمنة والفعالة، لضمان سلامة الخدمات الطبية البيطرية والحفاظ على المنشآت والنظم الصحية مما أدى إلى إعتماد المستشفى البيطرى كجهة معتمدة لمنح شهادات التدريب المهنى للأطباء البيطريين، أعقب ذلك تسليم شهادة الإعتماد وتكريم عدد من المتميزين.

كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية

حضر المؤتمر اللواء أح محمد كمال الدين رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الجهات العاملة بالطب البيطرى وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية وعدد من الأساتذة فى المجال الطبى البيطرى.

