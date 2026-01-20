الثلاثاء 20 يناير 2026
اقتصاد

"ثاندر" و"التجاري الدولي" يتصدران شركات الوساطة الأعلى تداولا بالبورصة خلال جلسة الإثنين

تصدرت شركات الوساطة المالية قائمة الأعلى من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسة أمس الإثنين، في ظل نشاط ملحوظ بحركة التعاملات بالسوقين الرئيسي وخارج المقصورة.

وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في صدارة الترتيب، بعدما سجلت قيمة تداولات بلغت نحو 1.58 مليار جنيه، مستحوذة على 16.7% من إجمالي قيم التداول بالسوق.

وحلت في المركز الثاني شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداولات وصلت إلى 1.56 مليار جنيه، وبنسبة 16.4% من إجمالي السوق، مستفيدة من نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية.

وفي المركز الثالث جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، مسجلة تداولات بقيمة 822.8 مليون جنيه، بما يمثل 8.7% من إجمالي التعاملات.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الرابع، بعد تسجيل تداولات بقيمة 681.5 مليون جنيه، وبنسبة 7.2%، تلتها شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات في المركز الخامس، بقيمة تداولات بلغت 627.7 مليون جنيه، مستحوذة على 6.6% من السوق.

وفي المركز السادس جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بعدما سجلت تداولات بقيمة 514 مليون جنيه، بنسبة 5.4%، بينما حلّت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداولات بلغت 512.7 مليون جنيه، وبنسبة 5.4% من إجمالي التعاملات.

 

تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها لمستويات تاريخية في ختام  تعاملات أمس الإثنين. وربح رأس المال السوقي  61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.078 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4655 نقطة.
 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 17023 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.017 تريليون جنيه، لتربح نحو 45 مليار جنيه.  

 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4%  عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.3%  عند مستوى 52768 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4%  عند مستوى 19962 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88%  عند مستوى 4557 نقطة. 

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08%  عند مستوى 12433 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45%  عند مستوى 16768 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 4591 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة. 

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

الجريدة الرسمية