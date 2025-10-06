أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة جديدة في سعر الفراخ البيضاء اليوم، الذهب يخرج عن السيطرة، وارتفاع تراخيص السيارات في سبتمبر 2025 بنسبة 8%

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



أسعار الذهب تخرج عن السيطرة

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا بنحو 50 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.



وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6050 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5260 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4535 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 42300 جنيه.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 4500 دولار للأوقية قريبًا





حذر مازن أبو إسماعيل، الخبير الاقتصادي محلل الأسواق المالية، من أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعات قياسية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل المعدن النفيس إلى 4500 دولار للأوقية قريبا.

وأشار أبو إسماعيل، خلال لقائه في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، إلى أن الذهب سجل مستويات قياسية تجاوزت 3,960 دولارًا للأوقية اليوم، نتيجة عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية عالميًا وتراجع قيمة الدولار الأمريكي، إضافة إلى حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي.

وذكر المحلل أن الذهب أصبح الملاذ الأول للمستثمرين في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، خاصة مع المخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي وتباطؤ النمو العالمي، ما يعزز الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس ويزيد احتمالات موجة شراء جديدة.

توجه استراتيجي نحو الأصول الآمنة

وأكد أبو إسماعيل أن الارتفاع الأخير يعكس تحولًا استراتيجيًا للمستثمرين والمؤسسات الكبرى نحو الأصول الآمنة، وسط التوترات الجيوسياسية في أوروبا وأزمات الديون في الاقتصادات الكبرى، متوقعًا استمرار تأثير هذه العوامل على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

خبير اقتصادي: النفط والذهب والبيتكوين أكبر المستفيدين من اضطرابات الاقتصاد العالمي

وأكد خبير أسواق المال أن أسعار النفط تستفيد من توقعات انخفاض الإنتاج العالمي، في حين يعتبر الذهب والبيتكوين من أكبر المستفيدين من حالة الاضطراب في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتجهون نحو الأصول الآمنة كملاذ لحماية رؤوس الأموال في ظل عدم اليقين الاقتصادي المستمر.





إجمالي تراخيص الدراجات النارية في مصر خلال شهر سبتمبر



استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي الدراجات النارية المرخصة في مصر خلال سبتمبر، حيث بلغ إجمالي الدراجات المرخصة نحو 32133 درجه مما يشير إلي زيادة المبيعات بشكل ملحوظ

ووفقًا لما نشره تقرير الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، فإن إجمالي الدراجات النارية وأعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ إجماليها 32133 بارتفاع 14.7%عن الشهر السابق من بينها 1473 دراجة موديل 2022 و757 دراجة نارية موديل 2023 و1700 موديل 2024 و22944 موديل 2025 و5259 دراجات موديل 2026

ويذكر أن الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعه التأمين الإجباري علي تراخيص السيارات فى شهر سبتمبر 2025 يؤكد ارتفاع استيعاب السوق بنسبة 8%عن الشهر السابق 56690 مركبة "زيرو"من بينها 32133 دراجة نارية و19396 سيارة و2942 .

وأوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2025 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها، وترخيصها "زيرو" 56690 مركبة بنسبة ارتفاع 8%عن الشهر السابق، كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدر لها وثائق تأمينية بلغ 1912مركبة موديل 2022 و1406مركبة موديل 2023، و2765 مركبة موديل 2024 و30647 مركبة موديل 2025 و19960 مركبة موديل 2026.





ارتفاع تراخيص السيارات في سبتمبر 2025 بنسبة 8%

استعرضت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمعة التأمين وترخيص السيارات، حجم التراخيص خلال شهر سبتمبر 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي ترخيص السيارات بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق.



وجاءت البيانات لتؤكد ترخيص نحو 56,690 مركبة جديدة "زيرو" خلال الشهر، شملت 32,133 دراجة نارية، و19,396 سيارة ركوب خاصة، بالإضافة إلى 2,942 مركبة نقل.



ووفقًا لبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وتم ترخيصها "زيرو" 56690 مركبة بنسبة ارتفاع 8%عن الشهر السابق.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1912مركبة موديل 2022 و1406مركبة موديل 2023 و2765 مركبة موديل 2024 و30647 مركبة موديل 2025 و19960 مركبة موديل 2026



أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19396 سيارة ملاكي بنسبة انخفاض 0.8% عن الشهر السابق من بينها 265سيارة موديل 2022 و522 سيارات موديل 2023 و879 موديل 2024 و6024 موديل 2025 و11706 موديل 2026.

انتخاب خالد فكري رئيسًا لشعبة المخابز بغرفة القاهرة



دعا أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، أعضاء شُعبة أصحاب المخابز لعقد جلسة إجراءات عاجلة لانتخاب رئيس الشُعبة خلفًا لعطية حماد الذي اعتذر عن استكمال دورته كرئيس للشُعبة نظرًا لظروفه الصحية في خطاب رسمي موجّه لـ" أيمن العشري" وهو ما وافق عليه، داعيًا الشُعبة لعقد جلسة إجراءات لاستكمال هيئة مكتبها حتى تستطيع الشُعبة استكمال مشوارها في التحدث باسم قطاعها ومناقشة كل ما يتعلق به ومقترحات التطوير والتنمية.

وخلال جلسة الإجراءات التي حضرها محمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة أعادت الشُعبة تشكيل منصبي الرئيس والسكرتير العام من هيئة مكتبها بعد اعتذار عطية حماد، واختيار خالد فكري رئيسًا، والذي كان يشغل منصب السكرتير العام للشُعبة، بينما تم اختيار بركة شعبان سكرتيرًا عامًا بالتزكية.



وأكّد أيمن العشري أنه يتمنى التوفيق لهذه الشُعبة التي تمثل قطاعًا مهمًا يَمَس الشارع المجتمعي ولها أهمية خاصة، وأن الغرفة داعمة لكل الشُعب التجارية من أجل تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه وجّه عطية حماد رئيس الشُعبة السابق التحية والتقدير لمجلس إدارات الغرفة السابقة والمجلس الحالي والجهاز التنفيذي للغرفة ولمجلس إدارة شُعبة المخابز على التعاون خلال الفترة السابقة، وأنه يتمنى للشُعبة كل التوفيق والسداد وأنه لن يتأخر عن أي مشورة تُفيد هذا القطاع.





ارتفاع أسعار النفط أكثر من 1%



ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، بعدما أعلن تحالف أوبك+ عن زيادة شهرية في الإنتاج أقل من المتوقع، وهو ما خفف بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض، لكن محللين رجحوا أن تبقى المكاسب محدودة في الأمد القريب بفعل توقعات ضعيفة للطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% إلى 65.53 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6% إلى 61.87 دولارًا للبرميل.

وكان تحالف أوبك+ أعلن أمس الأحد أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة ذاتها التي أقرها في أكتوبر، وسط استمرار المخاوف من وفرة المعروض.

وأشارت مصادر قبل الاجتماع إلى أن روسيا كانت تدعو لزيادة الإنتاج بهذا القدر لتفادي الضغوط على الأسعار، في حين فضّلت السعودية رفعًا أكبر قد يصل إلى ثلاثة أو حتى أربعة أضعاف الرقم المقترح، بهدف استعادة حصتها السوقية بشكل أسرع.



الفراولة المجمدة تتصدر صادرات السلع الغذائية في 2025 بنصف مليار دولار



أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الفراولة المجمدة قد تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٥، بقيمة صادرات بأكثر من نصف مليار دولار محققة نموا كبيرًا بنسبة ۷۸%، تلتها مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بقيمة ٤٠٤ ملايين دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت زيوت الطعام بقيمة صادرات ۲۸۵ مليون دولار، ثم السكر بقيمة ٢٥٦ مليون دولار، وسجلت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن ۲۰۸ ملايين دولار.

يواصل الجناح المصري في معرض «أنوجا» العالمي للصناعات الغذائية المنعقد بمدينة كولن بألمانيا، جذب الزوار وكبار المستوردين لليوم الثالث على التوالي، والذي يستمر حتى ٨ أكتوبر الجاري، وسط نشاط ملحوظ في اللقاءات الثنائية والاجتماعات الفنية مع الشركات المصرية.

وشهد الجناح حركة كثيفة من وفود أوروبية وعربية وأمريكية وآسيوية، إلى جانب شركات توزيع دولية تبحث عن موردين موثوقين وشراكات طويلة الأجل مع المصنعين المصريين، وعكست كثافة الحضور اهتمامًا متزايدًا بالحلول التنافسية التي يقدمها العارضون المصريون.



تراجع أسعار سيارات إم جي



كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، عن قيمة تراجع أسعار سيارات MG في السوق المصري خلال شهر أكتوبر، والذي ضم سيارات MG5 فئة جديدة comfort، والتي حصلت على تخفيض نحو 50.000 ألف جنيه، وفئه luxury تراجعت أسعارها نحو 60 ألف جنيه، وبلغ حجم تراجع MG ZS comfort نحو 30 ألف جنيه.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات إم جي، كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت أسعار سيارات إم جي موديل 2026، ونرصد في التقرير التالي الأسعار:-



مواصفات سيارات إم جي 7 موديل 2026

زودت سيارات إم جي 7 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سى سى “تيربو” بقوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة سيارات إم جي 7 موديل 2026

وسائل هوائية وجانبية

ونظام الثبات الإلكتروني

وأنظمة الفرامل والأمان ABS – EBD – CBC – ARP – HDC – HAZ

نظام التحكم في صوت العادم الرياضي

وحساسات خلفية للركن

ونظام كاميرا رؤية 360 مع الهيكل الشفاف وجنوط 19 بوصة.





ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 73 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 70 جنيهًا إلى 112 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 119 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين؛ واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.619 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 45346 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16675 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4076 نقطة.



فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11288 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 14898 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3690 نقطة.







