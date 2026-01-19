الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: الحكومة السورية نفذت العملية العسكرية بدقة ودمشق ملك للشعب بجميع فئاته

أردوغان
أردوغان
18 حجم الخط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الحكومة السورية نفذت العملية العسكرية في شمال شرق البلاد بدقة متناهية وبنجاح رغم الاستفزازات، مؤكدا ضرورة تنفيذ متطلبات الاتفاق مع "قسد" والاندماج سريعا.

وقال الرئيس التركي: إن سوريا ملك للشعب السوري بجميع فئاته، بما في ذلك العرب والتركمان والأكراد والعلويين والسنة والدروز.

الجيش السوري يعلن دخوله مدينة الشدادي ويتهم قسد بإطلاق سراح عناصر داعش

سجن الشدادي، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن عناصر الجيش دخلت مدينة الشدادي بريف الحسكة، بعد إطلاق قسد سراح عناصر داعش من سجن الشدادي".

الجيش السوري يدخل مدينة الشدادي

وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش السوري، ستقوم وحدات الجيش بتأمين  سجن الشدادي ومحيطه بالإضافة لتمشيط مدينة الشدادي وما حولها بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين أطلقت قسد سراحهم والذين ينتمون لتنظيم داعش.

خروج سجن الشدادي في الحسكة عن السيطرة

كانت قوات سوريا الديمقراطية قسد، أعلنت في وقت سابق من، اليوم، أن سجن الشدادي الواقع في محافظة الحسكة بات خارجا عن سيطرتها، في ظل تصاعد المواجهات المسلحة في محيطه خلال الساعات الماضية.

وقالت قسد، إن سجن الشدادي يقع على بعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة تابعة للتحالف الدولي ضد “داعش” في المنطقة، ما يزيد من خطورة الوضع الأمني المحيط بالسجن.

وأكدت قوات قسد، سقوط قتلى وجرحى في صفوفها جراء اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري بمحيط سجن الشدادي، دون الكشف عن أعداد محددة.

وأوضحت قسد أن سجن الشدادي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، محذرة من تداعيات خطيرة في حال استمرار فقدان السيطرة عليه، ومشددة على أن الوضع يشكل تهديدا أمنيا واسعا على المنطقة بأكملها.

الشرع يتوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية

جدير بالذكر، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن مساء أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية يهدف إلى وقف إطلاق النار وتوسيع سلطة الدولة السورية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما يعزز الأمن والاستقرار في مناطق التوتر.

ورحب توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع  بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية “القوات الكردية”.

أردوغان دمشق الحكومة السورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

