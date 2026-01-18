الجيش السوري يطلق عملية عسكرية ضد قوات "قسد" بالقرب من الحدود التركية

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن الجيش السوري أطلق عملية عسكرية من منطقة تل أبيض المحاذية للحدود التركية ضد قسد.

عملية عسكرية ضد قوات قسد بالقرب من الحدود مع تركيا

وذكرت قناة “الإخبارية السورية” نقلا عن مصادر محلية، اليوم الأحد، أن أكثر من 400 عنصر في "قوات سوريا الديمقراطية" “قسد” انشقوا في مدينة الرقة وانضموا إلى ما يعرف بـ"الانتفاضة الشعبية".

الجيش السوري يعلن السيطرة على سد الفرات

وأكد المصدر أن "أكثر من 400 مقاتل من قسد في الرقة قرروا ترك صفوف التنظيم والالتحاق بالانتفاضة الشعبية".

انشقاقات في صفوف قسد

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مدنيَين قتلا جراء إطلاق نار من عناصر "قسد" في شارع الوادي وقرب دوار النعيم بالمدينة.

ونشرت "سانا" لقطات مصورة من دوار البانوراما في ريف دير الزور الشمالي، زعمت أنها التُقطت بعد هروب عناصر "قسد" من المنطقة وتركهم أسلحتهم خلفهم.

وفي تطورٍ مهم اليوم الأحد 18 يناير 2026، أعلن الجيش العربي السوري استعادة السيطرة على سد الفرات، الذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لسنوات.

وأكدت وزارة الطاقة السورية عبر حسابها على منصة "إكس" أن "وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت صباح اليوم سيطرتها على سد الفرات، وتمت إعادة إدارة السد وتشغيل مرافقه إلى الكوادر الفنية والمهندسين المختصين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.