الجيش السوري يعلن سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات (فيديو)

18 حجم الخط

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، السيطرة على مدينة "الطبقة" بالكامل، بعد وقت قصير من إعلانه السابق عن السيطرة على مطار الطبقة العسكري وسد المنصورة في الرقة.

وذكرت هيئة العمليات العسكرية، في بيان لها، أن "قوات الجيش السوري تسيطر حاليًا على مدينة الطبقة الاستراتيجية وعلى سد الفرات".

من داخل القيادة العامة في مدينة الطبقة.



أهالي الطبقة وأبناء العشائر يقومون بتحرير الطبقة قبل وصول قوات الجيش العربي السوري. pic.twitter.com/DYqwepiBMh January 17, 2026



وكانت الهيئة قد أعلنت، في بيان سابق، "سيطرة الجيش على سد المنصورة (البعث سابقًا) غربي محافظة الرقة، بعد دخول القوات السورية إليه وطرد ميليشيات (PKK) منه".



وأكدت الهيئة العسكرية أن "قوات الجيش السوري فرضت سيطرتها كذلك على بلدتيْ رطلة والحمام بريف الرقة، وأصبحت تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كم".



فرار مليشيا قسد من الطبقة عبر طريق سد الطبقة. pic.twitter.com/tDgvE0YTb3 — ردع العدوان (@3M_SI) January 17, 2026

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم السبت: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.