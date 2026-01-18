الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوري يعلن السيطرة على سد الفرات

الجيش السوري
الجيش السوري
18 حجم الخط

ذكرت  قناة “الإخبارية السورية” نقلا عن مصادر محلية، اليوم الأحد،  أن أكثر من 400 عنصر في "قوات سوريا الديمقراطية" “قسد” انشقوا في مدينة الرقة وانضموا إلى ما يعرف بـ"الانتفاضة الشعبية".

الجيش السوري يعلن السيطرة على سد الفرات 

وأكد المصدر أن "أكثر من 400 مقاتل من قسد في الرقة قرروا ترك صفوف التنظيم والالتحاق بالانتفاضة الشعبية".

انشقاقات في صفوف قسد

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مدنيَين اثنين قتلا جراء إطلاق نار من عناصر "قسد" في شارع الوادي وقرب دوار النعيم بالمدينة.

و نشرت "سانا" لقطات مصورة من دوار البانوراما في ريف دير الزور الشمالي، زعمت أنها التُقطت بعد هروب عناصر "قسد" من المنطقة وتركهم أسلحتهم خلفهم.

وفي تطورٍ مهم اليوم الأحد 18 يناير 2026، أعلن الجيش العربي السوري استعادة السيطرة على سد الفرات، الذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لسنوات.

وأكدت وزارة الطاقة السورية عبر حسابها على منصة "إكس" أن "وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت صباح اليوم سيطرتها على سد الفرات، وتمت إعادة إدارة السد وتشغيل مرافقه إلى الكوادر الفنية والمهندسين المختصين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوري الرقة سد الفرات سوريا قوات سوريا الديمقراطية

مواد متعلقة

سوريا بين التفكك المدار والتقسيم غير المعلن

وصول قائد "قسد" مظلوم عبدي إلى دمشق للاجتماع مع الشرع ومبعوث ترامب

الجيش السوري يهاجم النقاط العسكرية التابعة لـ"قسد" بريف دير الزور
ads

الأكثر قراءة

قصة التجريدة المغربية.. هنا التاريخ

الإمام الأكبر: الأزهر يحمل مسؤولية وحدة الأمة ويسعى إلى جمع كلمة علمائها

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

وزير الأوقاف العماني من العاصمة الجديدة: مصر بلد العلم الجامع لكل الاجتهادات

هيئة الدواء تحدد قواعد واشتراطات تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

المزيد
الجريدة الرسمية