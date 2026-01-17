18 حجم الخط

حثت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.

أمريكا تطالب بوقف التصعيد بين الجيش السوري وقسد



وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نرحب بالجهود المستمرة من جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار. كما نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق بين حلب والطبقة".

وأضاف "إن السعي بنشاط لمحاربة تنظيم داعش وتطبيق الضغط العسكري باستمرار يتطلب العمل الجماعي بين الشركاء السوريين بالتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استمرار الاشتباكات العنيفة بينها وبين الجيش السوري، على محوري دبسي عفنان ومحيط مدينة الرصافة في الريف الغربي لمدينة الرقة.

معارك عنيفة بين الجيش السوري وقسد بريف الرقة



وقالت "قسد"، إن المعارك تأتي عقب ما وصفته بـ"انتهاك الاتفاقيات الأخيرة والغدر بقواتها أثناء تنفيذ بنود الانسحاب".



وجاء في بيان قسد: إن الريف الغربي لمدينة الرقة يتعرض لقصف مدفعي وصاروخي متواصل باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، بالتزامن مع تصعيد ميداني واسع.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أنها تخوض اشتباكات "عنيفة"، وتواصل التصدي للهجمات، مع تعزيز خطوط الدفاع والحفاظ على الجاهزية القتالية الكاملة.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الجيش السوري بسط سيطرته على منطقة الرصافة وقلعتها الأثرية بريف الرقة الجنوبي بالإضافة لـ 7 قرى بمحيطها.

الجيش السوري يسيطر على منطقة الرصافة بريف الرقة

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش دخلت قرية جفيرة شرق حلب القريبة من مدينة الطبقة، وهي إحدى المناطق التي سيطر عليها تنظيم قسد يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر الأول 2024.

الجيش السوري يعلن السيطرة العسكرية الكاملة على دير حافر

وقالت هيئة عمليات الجيش السوري إنها سيطرت عسكريا على مدينة دير حافر بشكل كامل بعد انسحاب قوات قسد، مؤكدة أن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة دير حافر وتمشيطها من الألغام.

الولايات المتحدة تهدد سوريا بإعادة فرض العقوبات بسبب "قسد"

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة تهدد سوريا بعودة العقوبات في حال توسيع العمليات ضد تشكيلات "قسد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.