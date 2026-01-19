قسد: سجن الشدادي الذي يضم آلاف السجناء من داعش فى الحكسة خارج السيطرة

18 حجم الخط

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أن سجن الشدادي الواقع في محافظة الحسكة بات خارجا عن سيطرتها، في ظل تصاعد المواجهات المسلحة في محيطه خلال الساعات الماضية.

خروج سجن الشدادي فى الحكسة عن سيطرة قسد

وقالت قسد إن سجن الشدادي يقع على بعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة تابعة للتحالف الدولي في المنطقة، ما يزيد من خطورة الوضع الأمني المحيط بالسجن.

وأكدت القوات سقوط قتلى وجرحى في صفوفها جراء اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري بمحيط السجن، دون الكشف عن أعداد محددة.

وأوضحت قسد أن سجن الشدادي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، محذرة من تداعيات خطيرة في حال استمرار فقدان السيطرة عليه، ومشددة على أن الوضع يشكل تهديدا أمنيا واسعا على المنطقة بأكملها.

بسبب الأحداث مع قسد، تأجيل زيارة الشرع إلي ألمانيا بطلب من سوريا

ألغى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارته التي كانت مقررة إلى ألمانيا هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة “فرانس برس”.

تأجيل زيارة الشرع إلى برلين بطلب من الجانب السورى

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، تمّ تأجيلها من قبل الجانب السوري.

وكان من المرجح أن تركز الزيارة الأولى للرئيس السوري أحمد الشرع، الى ألمانيا منذ توليه السلطة في دمشق، على جهود برلين لرفع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويري مراقبون، أن تأجيل زيارة أحمد الشرع إلى ألمانيا، جاء خشية لمغادرة الدولة فى وقت حرج تشهد فيه سورية عمليات قتال وكر وفر بين القوات الحكومية والقوات الكردية.

