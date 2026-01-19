خبير بحلف الناتو يكشف تطورات الوضع في سوريا.. قسد خرجت خاسرة من مشروعها السياسي وسلمت للشرع.. مشهد أمني هش في الشرق يفتح الباب أمام داعش.. والمواقع النفطية في يد الحكومة

18 حجم الخط

تطورات الوضع في سوريا، كشف الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن آخر تطورات الوضع في سوريا، مشيرًا إلى أن قوات قسد "الكردية"، سلمت الأمور للحكومة السورية، حيث أًجبرت على الموافقة على تسليم كامل محافظتي دير الزور والرقة، بعد أن أدت سلسلة من العمليات الحكومية والانتفاضات القبلية على إنسحابها.

تطورات الوضع في سورية واتفاق الحكومة وقسد

وقال الخبير لحلف الناتو الدكتور سيد غنيم أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر مرسومًا، يؤكد فيه على حقوق الأكراد السوريين، ويعترف رسميًا بلغتهم، ويعيد الجنسية لجميع الأكراد السوريين.

وقال الدكتور سيد غنيم عن تطورات الوضع في سورية، حتى صباح اليوم: فيما يخص "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أنه تم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في 18 يناير 2026 بين الحكومة السورية الانتقالية وقسد، والذي ينص على تسليم قسد للحكومة السورية الانتقالية كامل محافظتي دير الزور والرقة للحكومة، على أن يسري الاتفاق فورًا".

اتفاق بين قسد وحكومة الشرع، فيتو

وأكد الدكتور سيد غنيم أنه "بموجب ذلك الاتفاق، بين قسد والحكومة السورية، سلمت قسد الأمور للحكومة السورية، جديرٌ بالذكر أن الحكومة السورية المؤقتة قد أجبرت قسد على الموافقة، بعد أن أدت سلسلة من العمليات الحكومية والانتفاضات القبلية على انسحابها من نحو نصف أراضيها ومعظم المناطق ذات الأغلبية العربية".

وأوضح الدكتور سيد غنيم أن "محافظة الحسكة سيتم دمجها في الدولة السورية تدريجيًا. وستسيطر الحكومة على مراكز احتجاز تنظيم داعش ومخيم الهول للنازحين، الذي يضم العديد من أنصار التنظيم. وستدمج قسد قواتها العسكرية في وزارة الدفاع السورية كأفراد، وهو تنازل كبير رفضه قادة قسد لأنه يترك المناطق الكردية بدون قوة دفاعية موثوقة خاصة بها".

وأشار إلى أن "كوباني ستمتلك قوة أمنية مُشكلة من سكان المدينة. ويرى مراقبون أن وقف إطلاق النار هذا يمثل استسلامًا من جانب قسد، التي قاومت هذه المطالب القديمة للحكومة السورية. حيث يرون أنها تُعد هزيمة للمعتدلين في قسد، مثل قائدها مظلوم عبدي والزعيمة المدنية إلهام أحمد، اللذين أيدا اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة في حلب، لكنهما ووجها برفض المتشددين المقربين من حزب العمال الكردستاني".

حكومة الشرع تسعي لإقامة دولة مركزية تشبه نظام الأسد

وأشار الدكتور سيد غنيم إلى أن "رؤى الحكومة السورية وقسد لمستقبل الدولة السورية منذ سقوط نظام الأسد قد تباينت، حيث تسعى حكومة الشرع لإقامة دولة مركزية موحدة، تشبه إلى حد كبير هيكل نظام الأسد، إلا أنها بقيادة أغلبية العرب السنة في سوريا. وتُظهر الحكومة تأييدًا ظاهريًا للامركزية، لكنها في سبيل ذلك تستشهد عادةً بالقانون رقم 107، وهو قانون صدر في عهد الأسد، يُفوّض صلاحيات اقتصادية ودعم مجتمعي هامة إلى الزعماء المحليين، لكنه يضعهم تحت سلطته محافظ مُعيّن مركزيًا".

إقامة نظام مركزي يشبه هيكل نظام الأسد، فيتو

وأضاف سيد غنيم "وقد منح هذا النظام، كما طُبّق في عهد الأسد، صلاحيات واسعة للمحافظ، وصلاحيات أقل نسبيًا للزعماء المحليين. إن المخاوف المبررة لدى الشعب الكردي من الحكومة المركزية السورية، بعد سنوات من القمع في ظل حكم الأسد والعنف الشديد الذي مارسته الشخصيات التي تُشكل الحكومة الحالية، جعلت قسد مترددة للغاية في تسليم السلطة إلى دمشق ما لم يتم تفويض المزيد من الصلاحيات"

وقال "لذلك، سعت قسد إلى نظام فيدرالي لا مركزي لا يُحدث تغييرات جوهرية على نموذج الحكم الحالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وكان من المفترض أن يضم هذا النظام قادة محليين يمثلون السكان ظاهريًا، إلا أنه في الواقع، كان من المرجح أن يتم اختيار العديد منهم من صفوف قسد".

المتشددون يقودون الاتفاق بين قسد وحكومة الشرع

وتابع الخبير بحلف الناتو "رأت الحكومة السورية في رؤية قسد مفهومًا انفصاليًا يسعى إلى تقسيم سوريا، بينما رأت قسد في الحكومة السورية نظامًا استبداديًا آخذًا في التكوين. ولم يكن من الممكن التوفيق بين هذه الآراء إلا إذا أجبر أحد الطرفين الآخر على الموافقة بالقوة، أو إذا خفف كلا الطرفين أو أحدهما من حدة مواقفه بشكل ملحوظ".

قوات قسد تسلم دير الزور والرقة، فيتو



وقال الدكتور سيد غنيم "ومن المرجح أن المتشددين من كلا الجانبين حالوا دون أي اعتدال. وافق كبار مسؤولي قسد شفهيًا على الاندماج في الجيش السوري بثلاث فرق وعدة كتائب مستقلة في أكتوبر 2025، إلا أن القوات تراجعت لاحقًا عن هذا الاتفاق وفرضت شروطًا جديدة. وأفاد مسؤولون أمريكيون لم يُكشف عن هويتهم بأن متشددين داخل قسد قوضوا جهود عبدي وعرقلوا مرارًا الاتفاقات بين الحكومة والقوات، لأن القوات كانت بحاجة إلى ضمان موافقة قادة التحالف، بمن فيهم قادة موالون لحزب العمال الكردستاني، قبل الموافقة على هذه الاتفاقات".

وذكرت التقارير أن متشددين موالين لحزب العمال الكردستاني منعوا قادة أكثر برجماتية، مثل عبدي ومسؤولة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، من إحراز تقدم في المفاوضات، وذلك بالإصرار على تنازلات جديدة من الحكومة أو إصدار أوامر للوحدات التابعة لقسد بالبقاء والقتال حتى بعد التزام عبدي بوقف إطلاق النار عدة مرات في مدينة حلب.

وأضاف الدكتور سيد غنيم "وقد ناقش مسؤولون حكوميون سوريون كبار منذ فترة طويلة العمل العسكري السوري أو التركي ضد قسد كنتيجة غير مرغوب فيها، ولكنها محتملة في حال فشلت المحادثات مع القوات تمامًا. أبدى مسؤولون سوريون استعدادهم لمواصلة المفاوضات مع قسد حتى بعد انقضاء مهلة الاندماج التي حددتها الدولة في نهاية عام 2025، إلا أن الحكومة السورية تبدو أنها رأت أن العمل العسكري قد يحقق نتائج أفضل من جولات المفاوضات الإضافية وحدها. كما تحافظ الحكومة السورية على تواصل وثيق مع الحكومة التركية بشأن المحادثات المتعلقة بقسد، وقد دأبت أنقرة تاريخيًا على حث الحكومة السورية على استخدام القوة ضد هذه القوات".

عبدي وحمو يرفضون والحكومة السورية تؤكد حقوق الأكراد

وقال مظلوم عبدي (قائد قسد): "تنسحب قواتنا من شرق حلب الساعة 7 صباح السبت، وستعيد انتشارها بمناطق شرق نهر الفرات، مستشهدًا بدعوات من دول صديقة ووسطاء. وعلى الولايات المتحدة التدخل بقوة أكبر لإنهاء الهجوم السوري الذي استولى على أراضٍ رئيسية من المقاتلين الأكراد في الأيام الأخيرة".

مظلوم عبدي وسيبان حمو، فيتو



وقال أما قائد وحدات حماية الشعب (YPG)، سيبان حمو: "عُقد اجتماعًا يوم السبت بين المبعوث الأمريكي توم باراك ومسؤولين أكراد لم يُسفر عن أي خارطة طريق لوقف إطلاق النار. والأكراد في سوريا لا يرغبون في الانفصال أو إنشاء دولة مستقلة، فمستقبلهم يكمن في سوريا. وحدات حماية الشعب الكردية لا تتلقى دعمًا من إيران أو روسيا، وآمل في أن تتدخل إسرائيل نيابة عن الأكراد في سوريا".

وفيما يخص الحكومة السورية الإنتقالية: فقد "أصدر الشرع مرسومًا يؤكد حقوق الأكراد السوريين، ويعترف رسميًا بلغتهم، ويعيد الجنسية لجميع الأكراد السوريين، وسيجري الشرع محادثات مع ميرز في برلين الثلاثاء، في وقت تسعى فيه ألمانيا لتكثيف عمليات ترحيل السوريين".

وقال الدكتور سيد غنيم: إن "القوات الحكومية شنت هجومًا على الأراضي التي كانت تسيطر عليها السلطات الكردية شبه المستقلة شمال شرق سوريا خلال العقد الماضي، واستولت على بلدات على جانبي نهر الفرات، بالإضافة إلى حقل العمر النفطي، وحقلين نفطيين آخرين، هما صفيان والثروة، في محافظة الرقة، وحقل غاز. واصلت القوات السورية تقدمها، على الرغم من دعوة قيادة المنطقة المركزية الأمريكية يوم السبت لوقفها، وسيطرت القوات العشائرية المتحالفة مع الحكومة الانتقالية على مناطق استراتيجية في ريفي دير الزور والرقة".

أما في الرقة، فقال الدكتور سيد غنيم: "بدأت وحدات من وزارة الداخلية التابعة للحكومة السورية الانتقالية تحضيراتها للدخول إلى مدينة الرقة، تمهيدًا للانتشار المنظم في جميع أحيائها، وذلك تطبيقا للاتفاق مع قسد الذي أعلنه عن الرئيس المؤقت، وتمكنت قوات الحكومة الانتقالية من السيطرة على مطار الطبقة العسكري بعد اشتباكات عنيفة مع قسد".

وفي دير الزور، قال الخبير بحلف الناتو: "مقتل 3 مسلحين من مقاتلي العشائر، جراء اندلاع اشتباكات إثر هجوم نفذوه استهدف مقرات ونقاط عسكرية تابعة لقسد في بلدة الصور".

سوريا تصعيد موضعي مع خطر تمدد

وعن رؤيته لما يحدث في سوريا، قال الدكتور سيد غنيم: "الرأي المبدئي تصعيد موضعي مع خطر تمدد، تمدد واسع للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بعد التقدم في مناطق سيطرة قسد شرق سوريا. من الواضح أن سوريا تتجه نحو إعادة مركزية السلطة بيد دمشق بالقوة والتفاوض معًا".

الحكومة السورية تسيطر على أماكن النفط، فيتو

وأوضح الدكتور سيد غنيم أن "قسد خرجت خاسرة من مشروعها السياسي، بينما يتشكل مشهد أمني هش في الشرق قد يفتح الباب مجددًا أمام داعش، في وقت تستغل فيه إسرائيل حالة السيولة الأمنية في الجنوب، يبدو أن هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة للحكومة السورية، وذلك لإنهاء ملف دمج قسد".

وأكد الدكتور سيد غنيم أن "سيطرت القوات الحكومية على المواقع النفطية التي كانت لقسد شرق سوريا، يشير إلى إنتهاء كافة مقومات قدرة الإدارة الذاتية للأكراد شرق سوريا في تدبير أى موارد مالية بعد الآن خارج إطار الحكومة السورية المركزية".

