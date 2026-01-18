الأحد 18 يناير 2026
خارج الحدود

بسبب الأحداث مع قسد، تأجيل زيارة الشرع إلي ألمانيا بطلب من سوريا

الرئيس السوري أحمد
الرئيس السوري أحمد الشرع، فيتو
ألغى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارته التي كانت مقررة إلى ألمانيا هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة “فرانس برس” اليوم الأحد.

تأجيل زيارة الشرع إلى برلين بطلب من الجانب السورى 

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، تمّ تأجيلها من قبل الجانب السوري.

وكان من المرجح أن تركز الزيارة الأولى للرئيس السوري أحمد الشرع، الى ألمانيا منذ توليه السلطة في دمشق، على جهود برلين لرفع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ويري مراقبون، أن تأجيل زيارة أحمد الشرع إلى ألمانيا، جاء خشية لمغادرة الدولة فى وقت حرج تشهد فيه سورية عمليات قتال وكر وفر بين القوات الحكومية والقوات الكردية.

الشرع يتوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية

جدير بالذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف إلى وقف إطلاق النار وتوسيع سلطة الدولة السورية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما يعزز الأمن والاستقرار في مناطق التوتر.

تعليق توم باراك على إعلان الشرع بتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار مع قسد

ورحب توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع  بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية “القوات الكردية”.

حوار وتعاون متجددين نحو سوريا موحدة

وحسب توم باراك، "يمهد الاتفاق الطريق أمام حوار وتعاون متجددين نحو سوريا موحدة"، وأكد المبعوث الأمريكى أن "الرئيس الشرع أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا".

أحمد الشرع يصدر مرسوما جديدا بشأن الأكراد السوريين

الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها الكامل في الجيش 

 

 

