مظلوم عبدي: مخطط نشوب حرب أهلية في سوريا وُضع من قِبل أطراف عديدة

ذكر مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مساء اليوم الأحد، بأن "مخطط نشوب حرب أهلية قد وُضع من قبل أطراف عديدة، وأن هذه الحرب فُرضت عليهم".

وقال مظلوم عبدي في رسالة عقب توقيع اتفاق مع دمشق: “غدا سنتوجه إلى دمشق وسنجتمع لمناقشة هذه القضايا”.

وأضاف القائد العام لـ"قسد": "لقد قدمنا الكثير من الشهداء والجرحى في هذه الحرب، وأردنا ألا يرتفع عدد الضحايا المدنيين، لذا انسحبنا من منطقتي دير الزور والرقة باتجاه الحسكة، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق".

توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقسد

وتابع مظلوم عبدي: "عقدنا عدة اجتماعات لوقف الحرب، من بينها اجتماع أربيل".

ويأتي التصريح في ظل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من اليوم، اتفاقا مع "قسد" يقضي بوقف شامل لإطلاق النار واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية، ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية، وبسط سيادة الدولة على مناطق شمال وشرق البلاد، ما لقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، خاصة بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدها شمال شرق سوريا مؤخرا.

وجاء الاتفاق اليوم بين الحكومة السورية و"قسد" بعد اشتباكات عنيفة اندلعت منذ منذ السبت الماضي بين الجيش السوري و"قسد"، فور بدء تنفيذ الاتفاق الأولي الذي يقضي بانسحاب الأخيرة من مناطق غرب نهر الفرات وإعادة انتشارها شرقه.

