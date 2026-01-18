محافظ الإسماعيلية يتفقد زراعات الفراولة بالقنطرة غرب ويشيد بالمحصول (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، إحدى مزارع إنتاج محصول الفراولة بقرية الروضة، بمركز ومدينة القنطرة غرب.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك في حضور الدكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس عبد الرحمن عثمان مدير شئون التعاون الزراعي ولفيف من القيادات التنفيذية.

محافظ الإسماعيلية يشيد بدعم مديرية الزراعة للمزارعين والمحاصيل

وأشاد محافظ الاسماعيلية خلال زيارته بدعم مديرية الزراعة بالإسماعيلية للمحاصيل الهامة التي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية ومنها الفراولة، حيث زادت مساحات الأراضي المزروعة بمحصول الفراولة هذا العام عن العام الماضي.

وأشاد محافظ الإسماعيلية باهتمام أحد المزارعين بمحصوله علي مساحة ٢٤ فدانا بقرية الروضة وجودة المنتج الذي يتم تصديره الي عدد من الدول.

وأوضح الدكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية: تعد محافظة الإسماعيلية من المحافظات الأشهر في جمهورية مصر العربية في إنتاج الفراولة وتمتاز بأنواعها المختلفة الأكثر طلبًا في الأسواق الأوروبية والعربية.

مساحات زراعات الفراولة في محافظة الإسماعيلية

وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول الفراولة في المحافظة نحو

(١٠٠٥٢ فدانا)، وتشتهر محافظة الإسماعيلية بزراعة أجود الأصناف المنزرعة في جمهورية مصر العربية، وذلك نظرًا لطبيعة التربة والظروف المناخية الملائمة، ومن أشهر الأصناف المنزرعة: فورتونا – فلوريدا، سينسيشن، فيستيفال، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان من ٢٥- ٣٥ طنا للفدان.

وتتركز أكبر مساحة مزروعة بمحصول الفراولة بجمعية الروضة بالقنطرة غرب بمساحة ٥٥٢٧ فدانا، وتليها منطقة القصاصين كثاني أكبر مساحة بالمحافظة، حيث بلغت المساحة المنزرعة بها ١٣٦٦ فدانا حتى تاريخه.

وتحتل زراعة الفراولة المرتبة الثانية في الزراعة بأراضي الإسماعيلية بعد محصول المانجو الإسماعيلاوي، التي تشتهر به محافظة الإسماعيلية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيدًا بالاهتمام الذي يوليه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، للقطاع الزراعي وخاصة المحاصيل التصديرية وأهمها المانجو، الفراولة، الفول السوداني وتوجيهاته بتكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية والحوار المستمر مع المزارعين لتلافي مشكلاتهم لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمل تناسب الخطط الطموحة لتطوير القطاع الزراعي والمساحة المنزرعة بالمحاصيل التصديرية لتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه أوضح محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أن محافظة الإسماعيلية تعد من المحافظات الرائدة في زراعة الفراولة الفريش للتصدير، ومع ارتفاع أسعار زراعتها واحتياجها إلى أعداد كبيرة من العمالة؛ فإن زراعة الفراولة تساهم في خفض نسب البطالة بالإضافة إلى أنها توفر العملة الصعبة لمصر من خلال التصدير إلى الدول العربية والأوروبية.

وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بمحافظة الإسماعيلية بمحصول الفراولة بمركز ومدينة القنطرة غرب نحو 5527 فدانا، لتحتل المرتبة الأولى بين مراكز المحافظة حيث تبلغ 55٪ من إجمالي المساحة المنزرعة وأشهر قراها هي قرية الروضة، التي تتميز بجودة المنتج والذي يتم تصديره إلى العديد من الدول العربية والأوروبية.

وتعتبر مصر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للفراولة في العالم حيث تتميز الفراولة المصرية بجودتها العالية والقدرة التنافسية على الأسواق العالمية، وتعد من المحاصيل الزراعية المهمة التي تساهم بشكل كبير الاقتصاد المصري.

ويتم زراعة الفراولة في مصر بشكل رئيسي في محافظات: القليوبية، البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، وتشتهر محافظة الإسماعيلية بعدد من المحاصيل الزراعية والتي تمتاز بها المحافظة عن غيرها أهمها محصول المانجو ومحصول الفراولة.

