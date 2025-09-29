أمن الإسماعيلية يضبط المتهم بدهس طالبة ابتدائية بالطريق الصحراوي

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط المتهم بدهس طالبة في الصف الثاني الابتدائي، والبالغة من العمر 8 سنوات وذلك خلال ذهابها للمدرسة وأثناء عبورها الطريق.

قامت الأجهزة الأمنية عقب تكثيف التحريات من ضبط المتهم والذى يدعى “رضا. م.م” في العشرينات من العمر وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة بالطريق الصحراوي

وكانت قد لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها جراء قيام سيارة مسرعة بدهسها بمنطقة ترعة خمسة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.





انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

نقل جثمان الطفلة لمشرحة المستشفى

ومن جانبها، قامت الشرطة بمعاينة مكان الحادث، كما قامت باستدعاء سيارة إسعاف لنقل جثمان الطفلة المتوفية إلى مشرحة المستشفى.



وتبين أن الطفلة المتوفاة تدعى نورا أحمد إبراهيم تبلغ من العمر 8 سنوات، طالبة في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة المناي الغربي.

أهالى أبو صوير ينعون الطفلة ضحية حادث الطريق الصحراوي

ومن جهة أخرى نعى العشرات من أهالى مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، الطالبة نور أحمد إبراهيم سويلم والعقيدة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة المنايف الغربية.

