حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

تشهدت محافظة الإسماعيلية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تمثلت في موجة من الأمطار على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة بهبات من الرياح.

تحذيرات من موجة الطقس

وحذرت محافظة الإسماعيلية المواطنين من حالة عدم استقرار للجو، حيث طالبتهم بتوخى الحذر خلال القيادة، والالتزام بالسرعة القانونية المحددة، وكذا ركن السيارات والمركبات في أماكن بعيدة عن شرفات المنازل القديمة والأشجار.

سماء الإسماعيلية اليوم

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

