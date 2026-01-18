الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

سماء الإسماعيلية
سماء الإسماعيلية اليوم، فيتو
18 حجم الخط

تشهدت محافظة الإسماعيلية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تمثلت في موجة من الأمطار على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة بهبات من الرياح.  

إزالة 23 تعدّيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية(صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد زراعات الفراولة بالقنطرة غرب ويشيد بالمحصول (صور)

تحذيرات من موجة الطقس 

وحذرت محافظة الإسماعيلية المواطنين من حالة عدم استقرار للجو، حيث طالبتهم بتوخى الحذر خلال القيادة، والالتزام بالسرعة القانونية المحددة، وكذا ركن السيارات والمركبات في أماكن بعيدة عن شرفات المنازل القديمة والأشجار. 

سماء الإسماعيلية اليوم

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية الآن إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 

 

حالة الطقس اليوم الأحد 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الأحد ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.  

سماء الإسماعيلية اليوم،فيتو سماء الإسماعيلية اليوم،فيتو

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

 

درجة الحرارة العظمى: 19 

 

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امطار أمطار على الإسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية موجة الطقس السىء الطقس امطار خفيفة

مواد متعلقة

إزالة 23 تعدّيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية(صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد زراعات الفراولة بالقنطرة غرب ويشيد بالمحصول (صور)

محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التحرير للتعليم الأساسي بالقنطرة غرب (صور)
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

بعد ركلة جزاء مثيرة، المغرب والسنغال يلجان لشوطين إضافيين عقب التعادل سلبيًا في الوقت الأصلي

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

نهائي كأس أمم أفريقيا، السنغال يتقدم على المغرب 1-0 في الشوط الإضافي الأول

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

العقدة مستمرة، المغرب يخسر لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال في سيناريو درامي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دليل للسائل عن يوم الحساب، أبرز المعلومات عن سورة القيامة

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية