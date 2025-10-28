أمن الإسماعيلية يكشف لغز جثة القمامة

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، لغز العثور علي جثة ملقاة بجوار تجمع للقمامة، والتى عثر عليها اليوم الثلاثاء في نطاق منطقة شارع الغابة بالإسماعيلية.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتبين من خلال عمليات الفحص والتحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق المنطقة والتي قام بها رجال مباحث الإسماعيلية، أن الشاب المتوفي يدعي ح.ع يبلغ من العمر 40 عامًا، من المتسولين والمتشردين الذين يتخذون مقالب القمامة مأوي لهم.

الأتوبيس يدهس الشاب دون قصد

وأشارت التحريات من تصادف وجود "أتوبيس" بنطاق المنطقة وأثناء تحركه في الصباح الباكر، دهس السائق رأس الشاب أثناء نومه أسفل الأتوبيس دون قصد أو تعمد.

ضبط سائق الأتوبيس

فيما نجحت مباحث الإسماعيلية من ضبط سائق الأتوبيس ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة التي تثبت صحة ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت بلاغا من بعض المواطنين بالعثور على جثمان لأحد الأشخاص بالقرب من مقلب للقمامة.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة هوية صاحب الجثمان.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان للمشرحة

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى بعد تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

