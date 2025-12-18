أمن الإسماعيلية يساعد ناخب من ذوى الهمم للوصول إلى مقر لجنته الانتخابية (فيديو)

الخميس 18 ديسمبر 2025
 في مشهد إنساني، شهدت لجنة مركز ثقافة فايد الواقعة في نطاق الدائرة الثالثة، بمحافظة الإسماعيلية، قيام رجال الشرطة بمساعدة ناخب من ذوى الهمم في الوصول إلى مقر اللجنة للإداء بصوته بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025. 
 

 ومن جانبه عبر الناخب عن خالص امتنانه لأفراد شرطة الإسماعيلية، لمساعدته في الوصول إلى مقر لجنة الانتخابية، مشيدا بحسن عملية تنظيم الانتخابات.  

وكان قد تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، أعمال فتح المقرات الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي انطلقت داخل جمهورية مصر العربية أمس الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ وتستمر حتى اليوم الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥. 

 

متابعة فتح مقار اللجان الانتخابية 

واطمأن أكرم على فتح كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها حتى التاسعة مساء اليوم موعد غلق الصناديق وإسدال الستار عن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.   

 

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع

 جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والعميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.  

 

متابعة تقديم الدعم اللوجيستي 

 وأكد أكرم تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

توفير الكراسي المتحركة لذوى الهمم وكبار السن

 وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر. 

