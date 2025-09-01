مدير أمن الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة المستقبل (صور)

شهدت مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة، بالتعاون والتنسيق بين مديرية أمن الإسماعيلية ومحافظة الإسماعيلية، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تسببت في فوضى وزحام شديدين خلال الفترة الماضية.

مدير أمن الإسماعيلية يقود الحملة

وقاد اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة اليوم الإثنين، الحملة أمنية المكبرة والتي استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على حرم الطرق بمدينة المستقبل.

جانب من الحملة، فيتو

أبرز المشتركين في الحملة

وذلك بحضور اللواء أحمد عليان مدير المباحث، العميد أحمد أبوزيد مأمور شرطة المرافق، العميد أحمد عبد العال مدير إدارة المرور، العقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، العقيد محمد محيي مدير إدارة الحماية المدنية ومها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير وأحمد الصولي رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل.

ووجَّه المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات عقب الانتهاء من الحملات الأمنية المكثفة لعودة النظام والنظافة للمدينة.

نتائج الحملة المكبرة

شملت الحملة إزالة التعديات والأكشاك الغير مرخصة والتند المخالفة، وكافة الإشغالات التي احتلت الشوارع والأرصفة، متسببة في تكدسات مرورية، غلق مساحات بينية أمام وبجانب العمارات، وإعادة فتح الطرق والأرصفة أمام حركة المواطنين بشكل طبيعي حيث تم إزالة عدد ١٤ كشك غير مرخص وغلق وتشميع عدد ١٣ شقة سكنية تم تحويلها من سكني لتجاري وذلك بالمخالفة للقانون، حفاظًا على هيبة القانون وسيادة القانون.

وخلال الحملة، تم تشميع وغلق ٣٢ شقة سكنية بمناطق العاشرة ومبارك و٨٠ وحدة عبارة عن شقق سكنية لديها متأخرات مالية، "ولم يسددوا أصحابها المستحقات المالية المتأخرة" والمتخذ حيالها كافة الإجراءات القانونية بذلك.

كما قام العقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية بضبط كمية من علب السجائر مجهولة المصدر وغير مصرح ببيعها في إحدى المحال التجارية وتم التحفظ عليها.

أيضًا قام رئيس مباحث التموين بتحرير عدد من المحاضر التموينية لعدم حمل شهادة صحية بعدد من المطاعم والمحال التجارية.

وخلال الحملة، قامت إدارة مرور الإسماعيلية بتحرير محاضر ومخالفات متنوعة وسحب رخص لدراجات نارية وسيارات ملاكي مخالفة ومنتهية التراخيص وبدون لوحات معدنية وتم مصادرة بعض الدراجات النارية.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بدراسة توفير أماكن مناسبة لإقامة أكشاك حضارية " كلادن" لتوفير أماكن لائقة لأصحاب الأكشاك التي تم إزالتها.

وتناشد مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، كافة المحال التجارية والأكشاك المخالفة سرعة التوجه إلى مجلس مدينة أبو صوير لتقنين أوضاعهم.



ومن جهة أخرى حظيت الحملة بإشادة واسعة من أهالي المدينة الذين أكدوا أن المدينة عانت كثيرًا من الإشغالات والمخالفات التي يقوم بها المخالفين وبعض الخارجين عن القانون؛ لتعود مجددًا شوارع المدينة أكثر تنظيمًا وأمانًا بعد الحملة، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات على حرم الطريق واستعادة الأمن وضبط الخارجين عن القانون.

