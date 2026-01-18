الأحد 18 يناير 2026
حوادث

ضبط أكبر مصنع حشيش بمشتملاته في القنطرة غرب بالإسماعيلية

ارشيفية، فيتو
ارشيفية، فيتو
نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بقيادة اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، في توجيه ضربة جديدة موجعة لأباطرة تصنيع وتجارة المخدرات بمحافظة الإسماعيلية بعد ضبط أكبر مصنع حشيش بمشتملاته بدائرة القنطرة غرب بعد تحريات أمنية ناجحة.

محافظ الإسماعيلية يتفقد زراعات الفراولة بالقنطرة غرب ويشيد بالمحصول (صور)

التحفظ على نصف طن زُبْد مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)

رصد نشاط لمصنع حشيش

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات المباحث الجنائية للأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية يفيد بوجود نشاط لشخص تخصص في تدوير وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة من خلال مكبس "حشيش" علي الطريق الصحراوي لبورسعيد دائرة القنطرة غرب.

توجيهات بإعداد مأمورية لضبط المتهم

على الفور وجه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل مأمورية مكبرة لسرعة تحديد وضبط العنصر المطلوب من خلال الرصد الميداني.

ضبط كميات هائلة من المخدرات والأسلحة النارية بالمصنع

ونجحت المأمورية في ضبط عنصر اجرامي وبحوزته 1000 فرش حشيش داخل مصنع لتصنيع وتدوير مخدر الحشيش، وسلاح ناري "بندقية آلية" وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة ملاكي. 

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بناءً على تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والتي تنص على ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة وكذا التصدي بكل حزم وقوة لكافة الأنشطة الغير قانونية وضبط أصحابها وذلك بهدف حفظ الأمن والنظام في شوارع الإسماعيلية.  

