ضبط 1.6 طن زبدة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف السيطرة على مايتم طرحه من سلع للاستهلاك، ومنع طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية للتداول اليومي، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين تمكنت من ضبط 67 كرتونة زبدة مجهولة المصدر زنة الواحدة 25 كيلو جرام، بإجمالي 1675 كيلو جرام، بإحدى ثلاجات المواد الغذائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة، وحررت 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية لمندوببن مواد غذائية، كما حررت تقرير عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لتاجر تموينيي.

تكثيف الحملات على الاسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بتكثيف الحملات علي محال السوبر ماركت، ومستودعات، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ولفت إلى أنه شدد أيضا بتكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

